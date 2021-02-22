一名男網友昨上傳北巿彩券行的騎樓出現神秘升降梯，2名婦女站上去後隨即上升消失，吸引近萬名網友觀看影片，直呼根本是異世界的入口，經實際了解，彩券行2樓是一般民宅，屋主將1樓租給彩券行，不便使用通往2樓的樓梯，因此原本載貨物用的貨梯，就成了全家人出入的方式。

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騎樓出現載人的升降梯也引發北巿府關切，北市建管處今天表示，該升降梯位於北巿民生西路上，由於不符設置標準，有安全疑慮，將依違反建築法裁罰屋主6萬元，並要求限期改善。

陳姓男網友昨（21）日於臉書社團《路上觀察學院》分享一段14秒短片，內容可見一個只有冰箱寬的升降梯，就設在人聲鼎沸的騎樓，只用幾根鐵條、底部一個木箱製成，2名婦女站上去後就緩慢上升隨即消失在騎樓，讓近萬名網友看傻眼，笑稱該升降梯是通往天庭嗎？

據《民視新聞網》報導，升降梯通往的2樓只是一般民宅，由於1樓租給彩券行，通往2樓的樓梯就沒有開放，再加上屋主太太年紀大、行動不便，過去載貨物的升降梯，就成了進出用的電梯。

台北市建管處表示，在合法建築物範圍內擅自增設升降設備等結構變更，將依違反建築法裁罰所有權人6萬元，並限期1個月內拆除、恢復完畢，建管處強調，騎樓設置升降設備並未合法化，若複查時未做改善，將視同違章建築查報拆除。

(中時新聞網)