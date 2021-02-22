民進黨高雄市黨部改造形象，在農曆年後正式開幕，白色高雅設計搭配大面積透明櫥窗，被評為「好像咖啡館」；市黨部主委趙天麟說，高雄市長陳其邁上任後，讓人感受到城市的光榮感回來了，市黨部要追上腳步，成為具有質感的城市門戶意象。

趙天麟說，黨部功能不只是政黨開會或專屬黨員的空間，更可以具備「公眾可親」、「世代共融」與「創意實作」的空間，所以特別邀請曾參與蔡英文競選總部沙灘辦公室的奧斯空間，以「雨林咖啡廳」為發想，以開放式的規劃，透過設計師的巧思，打造成彷彿精品館的城市入口意象，一方面可以透過喝「雨林咖啡」與世界接軌，二方面抬頭就可以看到猴子的視覺跟近在咫尺的柴山致敬。

參與設計的設計師歐陽旭指出，這次設計是採用玻璃溫室的想像，讓內部空間每一處都是可以拍照、直播的網美牆，室內也真的設置咖啡機，結合支持雨林保護的咖啡豆，每喝一杯咖啡，就可以自由樂捐投入在雨林保護上，讓環保的理想，串流在政治工作與日常生活中。

趙天麟表示，未來高雄市黨部空間，將同時是黨公職提供服務窗口，也會是民進黨與這座城市及世界連結的平台。

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(中時新聞網)