國民黨將於24日舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，在出席名單中，竟也有台北市長兼民眾黨黨主席柯文哲的席次，讓外界不免聯想是「藍白合」的操作。今(22)日，民眾黨發言人蔡峻維表示，民眾黨相信，實踐「國家治理」應當要團結最多的台灣人民，「而不是受限在自己的政黨同溫層內。」

蔡峻維指出，參與國民黨所主辦的論壇，本意是就國家治理相關議題進行跨黨派交流，而不是狹義的解讀為「藍白合」，「如果任何合作交流都必須被貼上意識形態的標籤，這個國家永遠不可能進步。」他也強調，台灣並不是只有顏色，國家的進步大家都有責任。

蔡峻維說，之前民眾黨所主辦的「國家治理學院」也曾邀請過立法院長游錫堃、前副總統呂秀蓮等綠營人士前來交流國政議題，卻被外界引申為「向綠示好」、「破冰」，但他也認為，「民眾黨不會劃地自限，而是會更積極的在不同議題上尋求志同道合的夥伴，讓國家可以往更正常的方向持續運作。」

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(中時新聞網)