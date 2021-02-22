一名男子從沒談過戀愛，透過親友介紹結婚後，洞房花燭夜當晚發現妻子胸有4個字的刺青，一問之下才知道是前男友的名字，讓他氣到當場叫對方滾，不料第二天就以離婚收場，男子又恢復「母胎單身」，只維持了一天的婚姻，因為一個刺青收場，讓親友全嚇傻。

經常分享兩性問題的網易號《琪琪情感說》專欄報導，大陸一名25歲的男子自稱個性內向靦腆，超級容易害羞，從沒談過戀愛，透過親友介紹才交了一個女朋友，交往了半年左右就結婚。

男子說，婚前他們兩人最多就是摟摟抱抱和接吻，婚禮那天晚上原本應該是他這輩子最高興的時刻，沒想到看到老婆身上有紋身，更令他失望的是，老婆鎖骨下方竟紋了四個字「我愛李永」，問了三次，老婆才告訴他是前男朋友的名字，讓他頓時火冒三丈。

一名男子因為妻子身上的一個刺青氣到離婚，讓親友看傻眼。（示意圖／達志影像）

沒想到男子想了幾秒鐘後就對老婆說：「我們離婚吧，我不能接受你和我結婚了，還想著別的男人」，老婆則說：「我的紋身是我年輕不懂事紋上的，這紋身可以洗，主要是我怕疼就沒有去洗」，男子則氣到大喊：「滾！不要讓我再看到妳」。

婚後第二天，男子就帶著老婆去民政局辦了離婚手續，雖然家人和親友都勸他不要太衝動，剛結婚就要離婚不太好，而且傳出去會讓別人笑話，一個大男人因為一個紋身就離婚，不過男子說已經顧不了別人的眼光，只想自己過得瀟灑。只維持了一天的婚姻，因為一個刺青悲劇收場，讓親友全看傻眼。

男子則大嘆，雖然第一次婚姻只有短暫的一天，但讓他懂得了一個道理「女朋友得自己去找，別人介紹的都不靠譜」。

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(中時新聞網)