民進黨立委羅致政今日表示，不論是COVID-19的中文翻譯要如何稱呼，都是個別的說法，不需要因為行政院長蘇貞昌都講武漢肺炎而過度解讀，雖上月蘇揆不滿意度民調高過滿意度，但長期以來滿意度都在4成以上，且都高過滿意度，民調起起伏伏，平常心看待即可。

有媒體指出，蔡總統近期任命邱太三接任陸委會主委，目的是為了向中國釋出善意，且自去年國慶演說起，已不再說「武漢肺炎」，改口「新冠肺炎」，但蘇揆仍持續以「武漢肺炎」稱呼，是操作反中情緒，想選2024總統，也會破壞蔡總統的兩岸談判空間。

羅致政表示，民進黨對中國一直持續釋出善意，但對岸對我方一向強硬，從共機持續擾台一事即可見端倪。至於蘇揆對於COVID-19的中文稱呼上，採用了什麼說法，也不需要太過度解釋。

針對昨晚流出一份民進黨內部民調，直指蘇揆1月份不滿意度高於滿意度。羅致政說，先不去談民調流出的動機，就所掌握的最新民調，蘇揆的滿意度仍是高於不滿意度，外界不需要過度看待。

(中時 )