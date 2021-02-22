台塑、長榮、華新麗華、國巨、鴻海、友達、光寶等傳產、電子集團龍頭股，今（22）日各擁漲價等題材大漲，帶動台股加權指數維持大漲百點以上行情，指數站穩16,400點之上，更沿著5日線強勢向上，至12點半時成交值超過2,800億元，推估今日量能仍有3,600億元的熱絡人氣。

半導體雙雄指標股之一的台積電，今日開高後急速拉回至平盤附近，但隨後在小漲2～3元之間持穩震盪游走，另一指標股聯發科走勢稍弱，一早衝高後，不到11點滑落至盤下，約維持小跌4～5元的格局。

儘管半導體雙箭頭一早衝高後稍事休息，但也未拖累指數表現，而盤面上各集團龍頭股賣力上漲，激勵指數奮力向上。台股指數一早曾來到16,579點，盤中最低拉回至160多點，指數剩下16,411點，但集團龍頭股各挾漲、營運轉機等題材下，股價紛紛接棒大漲，指數再度緩步走揚，至12點半時指數約在16,470點附近，上漲130多點。

(工商 )