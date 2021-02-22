侯友宜22日前往三重清潔隊慰問，到場後關心現場每位隊員身體狀況（戴上容攝）

侯友宜22日前往三重清潔隊慰問，到場後關心現場每位隊員身體狀況（戴上容攝）

22日是開學日，新北市長侯友宜特地至三重清潔隊慰問表示，今年受疫情影響，春節國人大多待在國內，年前垃圾量比平日多8成、較往年春節多3成，全新北市清潔隊平均每天清運約3200公噸垃圾，感謝他們堅守防疫及環境崗位的第一線。

侯友宜22日前往三重清潔隊慰問，新北市議員李余典、李倩萍、李坤城和王威元等人都到場關心，侯友宜到場後關心現場每位隊員身體狀況，上台致詞時對清潔隊員們深深鞠躬，感謝清潔隊員平日與春節時的辛勞，此外也詢問隊員們是否還需要增添裝備。

三重區清潔隊長謝瑞鴻簡報表示，今年春節前天氣佳，且民眾受疫情影響無法出遊，大多留在家中大掃除，因此今年大型家具、垃圾清運量大增，較去年春節的垃圾量增長3成，年前三重區垃圾日清運量單日曾高達500公噸，是平日185公噸的2.7倍之多。

侯友宜致詞，職位不分高跟低，清潔隊員對社會的貢獻，絕對不輸市長職位，人只要把自己的事情做好，就有價值，就會受人尊重，有清潔隊員陪伴新北市府打拚，帶給他和市民很多的感動。今年很多民眾到他的臉書留言大讚，大型垃圾或髒亂處理速度都很快，這些都歸功清潔隊的努力。

環保局表示，今年春節假期從2月10日小年夜開始，配合民眾年前大掃除需求，清潔隊員持續值勤到11日除夕當天傍晚6時，除夕晚間到初三各區清潔隊共提供68處垃圾定時定點收運服務，15日農曆初四恢復正常垃圾收運，加上1999市民服務專線的緊急環境維護勤務，清潔隊員的服務相當於24小時全年無休，希望能提供民眾們更好的環境。

環保局長程大維指出，因應防疫與開學，新北市防疫消毒大隊已於開學前全面完成362所校園及周邊公共環境消毒，讓學童安心開學，家長也能更放心返回工作崗位。

(中時 )