鰲峰山公園停車場及陽光公廁今開工，市長盧秀燕主持典禮。（陳淑娥攝）

台中市清水鰲峰山公園是全國票選第一名親子公園，每年各地遊客爭相造訪，但現有停車場不敷使用，在議長張清照等爭取下將新闢停車空間，22日舉行開工動土典禮。市長盧秀燕指出，市府將投入2628萬元新建停車場並規劃景觀工程，新建公廁男女數量比例高達1比5，比全國標準高，預計12月完工。

鰲峰山公園興建停車場工程今日舉行動土典禮，由市長盧秀燕主持，包括台中市議長張清照、副議長顏莉敏及清水紫雲巖主委吳勝隆均共襄盛舉。

市長盧秀燕指出，鰲峰山公園是全台灣民眾票選第一好玩的公園，每到假日遊客絡繹不絕，市府回應地方需求，在鰲峰山公園闢建專屬停車場，讓遊客好停車，除規劃大、小客車、機車、親子及殘障車位，同時進行公廁闢建，目標成為全國對女性最友善的廁所。

議長張清照表示，他與他二哥、前議長張清堂努力建設家園，這些年爭取在鰲峰山公園的建設金額達7億多元，包括步道、自行車場、體能遊憩設施等等，打造成全國票選第一名的親子公園，遊客明顯增加，必須疏解停車問題，所以他向市府爭取設置該停車場，讓遊客更方便。

「領先全國的廁所革命！」盧秀燕說明，全國公共建築技術規則規定，男女廁間比是1：3，台中市所有新建公廁男女廁間比已達到1：4，此次新闢的鰲峰山停車場公廁男女廁間比更達到1：5、坐蹲廁間比達到2：3，盼解決女性上廁所大排長龍的問題。

建設局長陳大田指出，鰲峰山公園停車場採用綠色及透水停車場概念，兼顧工程及環境友善，將配置大、小客車、機車等停車空間，面積約8860平方公尺，工程經費約2628萬元，預計今年12月完工。

鰲峰山公園現有停車場10處，其中9處可停小客車122輛，另一處停遊覽車只有10輛，因此市府計畫在這個新設停車場規劃可停6輛遊覽車、13輛小客車、1個身心障礙停車格、1個親子停車格、10個機車格；另在西側規劃約30坪的自然通風的陽光廁所，方便遊客使用，停車場周邊也將進行植栽及景觀營造，以符合市府建置公園設施的「美樂地計畫」。

鰲峰山公園停車場及陽光公廁今開工。（陳淑娥攝）

鰲峰山公園停車場及陽光公廁預計年底完工，圖為平面配置圖。（建設局提供／陳淑娥台中傳真）

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