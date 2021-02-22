高姓男子二月初就在臉書上表達對蔡男的不滿。（擷自網路／程炳璋台南傳真）

台南市安平區16日發生先砍後撞凶殺案，王姓男子慘死街頭，王男的道上兄弟18日凌晨3時發動報復性尋仇，10人持棍棒砸擊凶案在逃關係人蔡姓男子的公學路老家與汽車，警方22日宣布逮捕所有涉案人，包括教唆眾人毀損的高姓男子，全案依公然聚眾施強暴脅迫罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

台南市安南區公學路一處民宅18日凌晨2時許遭一群人敲擊鐵門、灑冥紙並毀損1輛車輛、1輛機車，警方獲報到場時，做案者皆已鳥獸散。

警方調閱監視器畫面尋人，當天陸續找到作案6人，近日陸續再傳喚4人，得知案件原由來自安平區王男凶殺案，22歲高男為王姓死者朋友，基於兄弟相挺情義，決定私下尋仇，他找吳姓男子叫來人手助陣，分乘7車共10人前往蔡家施暴毀損。

高男與死者交好，兩人同一陣線，他2月初就在臉書向蔡男嗆聲，甚至發文「蝦米老大我們正面約你灣家（吵架）」，下方還留言「等你兩小時到底要不要出來」蔡姓男子也在底下回話「我知道後面誰給你們撐腰」等語，雙方火藥味濃厚。

蔡家在案發後稱不追究提告，警方主動介入偵辦，追查尋仇一派人馬，高男落網後，不諱言就是針對蔡男涉及王姓死者一案，才找人報復對方，替死者出氣。

安平凶殺案警方追捕相關凶手已焦頭爛額，案件還衍生道上尋仇，甚至傳出50萬代價要找出蔡男，台南市警方先將尋仇一方人馬全數緝捕到案，並予約制再度鬧事，持續追捕涉及安平凶殺案蔡姓、曾姓嫌犯到案。

(中時 )