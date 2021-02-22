新北市各高中、國小、國小今（22日）開學，新店警分局也針對學校周邊交通順暢及安全做周全規劃。（新店警分局提供）

新北市各高中、國小、國小今（22日）開學，新店警分局也針對學校周邊交通順暢及安全做周全規劃。（新店警分局提供）

新北市各高中、國小、國小今（22日）開學，新店警分局也針對學校周邊交通順暢及安全做周全規劃。（新店警分局提供）

新北市各高中、國小、國小今（22日）開學，新店警分局也針對學校周邊交通順暢及安全做周全規劃。（新店警分局提供）

新北市各高中、國小、國小今（22日）開學，新店警分局也針對學校周邊交通順暢及安全做周全規劃，針對所轄新店區、烏來區、坪林區、石碇區、深坑區等18處國小，執行「護童專案」勤務，以確保學童安全。

有鑑於校門口常因家長接送幼童而造成壅塞，新店警分局除針對學校附近車道複雜、交通流量大路口，派員協助學童上、放學交通安全，並宣導家長在接送學童時，切勿併排停車或滯留過久，配合警方實施交通疏導，另在執法工作上，於學校及課後安親班之熱門接送時段、地點，擴大學童交通車輛稽查，加強取締擅自變更座椅、超載及無照駕駛等行為以稽查轄內國小學幼童車與交通安全宣導之作為雙管齊下，以確保學童交通安全。

新店警分局呼籲，務必使用合法及合格車輛接送學幼童，並要求職業駕駛應遵守交通規則，同時也提醒家長，在附載幼童時謹記「頭」戴安全帽、「手」緊抱大人、「綁」緊後揹帶及「穩」坐後座，以確保學幼童乘車安全。

(中時 )