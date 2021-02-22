國家安全局陳姓職員，2018年6月遺失2件列為「機密」文件，她主動向長官報告並四處尋找，但因內容涉及國家安全情報來源，一但洩漏，恐遭敵對勢力掌握利用，國安局主動告發偵辦。士林地檢署日前偵結，認陳女不慎遺失已尋求補救之道，並未造成實質損害，予以緩起訴處分，並向公庫支付5萬元以及法治教育4小時。

38歲陳女負責將辦理國安局機密文件歸檔業務，遺失的2文件是由業管單位提出降為「密」等級，呈請國安局副局長批准後，紙本送回給陳女，再由陳女辦理後續相關事宜。

處分書指出，2文件內容涉及國家安全情報來源或管道，一但洩漏，恐造成國家安全或利益損害，且不利於友好國家實質關係。

陳女2018年6月18日發現遺失後，立刻向長官報告，長官指示她去每個接觸過公文的單位尋找，看是不是夾在其他卷宗裡面，或有其他人代收，但始終沒找到。陳應訊時表示，她懷疑是自己在銷毀文件時，不小心將歸檔的2文件一起放進去碎紙機，而且，她去碎紙機尋找，垃圾也已經清運。

國安局主動調查，並製作調查報告、訪談紀錄等，以違反國家機密保護法函送地檢署偵辦，檢察官考量，陳女犯後態度良好，主動向所屬長官反應並積極尋找，所犯的情節並非嚴重，處分緩起訴為期1年，命6個月內向公庫繳交5萬，並完成法治教育。

(中時 )