中國大陸與美國對抗關係隨著拜登(Joe Biden)入主白宮，緊張略有鬆動，仍未明顯和緩，香港《信報財經新聞》英語版今(22)日報導指出，若台灣是中美冷戰最大贏家，台積電就是企業上的最大贏家，車用晶片荒也凸顯台灣在半導體上關鍵作用。由於台積電在全球晶圓代工市場市占率逾5成，按市值計算約占台灣上市企業20%，文章還稱「這使很多人都說台灣是台積電造的島嶼」。

台積電日以繼夜趕工，仍無法滿足世界各地與許多行業對其所代工晶片需求，這些產品包含美國F-35戰鬥機、任天堂和索尼的遊戲主機、谷歌的資料中心、蘋果的iPhone，其他電信設備，還有汽車。

報導還提到德國、美國官方向經濟部長王美花提出的晶片要求，並提到台積電1月淨收入同比大增22.2%，及今年資本支出由去年30億美元擴大到280億美元(註：據台積電說法2020年資本支出應為172億美元)，將投入台南3奈米廠、美國鳳凰城5奈米廠。

台灣去年GDP(國內生產總值)成長2.98%，優於中國大陸的2.3%，是30年來首度增速超越大陸，報導認為主因就是因全球對半導體需求強勁，而台灣疫情控制得宜使得工廠繼續產能滿載運轉。而台積電至鳳凰城設廠，中美貿易戰是原因之一，在雙方日益脫鉤情況下，台積電將新廠設在許多最大客戶所在的美國，具有良好商業意義。

此外，報導引述負責行政院經貿談判辦公室說法的政務委員鄧振中說法，稱車用晶片短缺凸顯了台灣的重要性和在半導體產業中的關鍵作用，有利於台灣的貿易議程，也提高台灣外交形象。作者歐尼爾(Mark O'Neil)還提到鴻海、聯發科去年第4季與全年營收都破紀錄，並指這是供應鏈遠離中國大陸的成果。

(中時新聞網)