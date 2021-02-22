身為聯盟本季墊底球隊，灰狼當然必須趕緊找出代罪羔羊！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基22日搶先爆料，灰狼已經開除總教練萊恩桑德斯，目前打算找來暴龍助理教練芬奇暫代兵符，主因是芬奇曾在火箭跟灰狼籃球事務總裁羅薩斯有過合作經驗。
現年34歲的桑德斯，曾擔任過巫師、灰狼兩隊助理教練，2019年1月暫時擔任灰狼教頭，隨後2019年5月轉正，讓他成為聯盟最年輕的總教練，可惜他始終無法幫助灰狼突破低迷，領軍3季總共只拿43勝94敗，勝率僅有3成14。
只是本季灰狼戰績低迷的主因，除了季前幾乎沒有補強，只有重新找回盧比歐與去年選到狀元郎愛德華茲，讓後場戰力更加擁擠，唐斯、羅素兩大主力更是輪流缺陣，先前感染新冠病毒的唐斯，本季也只打10場，羅素也因腿傷缺席當中。
沒想到22日灰狼99比103輸給尼克賽後，沃神隨即爆出桑德斯下台消息，目前灰狼還須等待暴龍同意放掉芬奇，才能讓他在23日跟灰狼簽下複數年教練合約，藉以趕上24日灰狼作客遭遇公鹿比賽，只是灰狼本季的爛攤子，叫誰來收尾下場都一樣慘。
(中時 )
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