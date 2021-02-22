The Timberwolves won’t immediately name an interim coach tonight, sources said. Minnesota has dropped 24 of 31 games to start the season, leaving them with the worst record in the NBA. https://t.co/WDcZRSkl9b — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 22, 2021

身為聯盟本季墊底球隊，灰狼當然必須趕緊找出代罪羔羊！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基22日搶先爆料，灰狼已經開除總教練萊恩桑德斯，目前打算找來暴龍助理教練芬奇暫代兵符，主因是芬奇曾在火箭跟灰狼籃球事務總裁羅薩斯有過合作經驗。

現年34歲的桑德斯，曾擔任過巫師、灰狼兩隊助理教練，2019年1月暫時擔任灰狼教頭，隨後2019年5月轉正，讓他成為聯盟最年輕的總教練，可惜他始終無法幫助灰狼突破低迷，領軍3季總共只拿43勝94敗，勝率僅有3成14。

只是本季灰狼戰績低迷的主因，除了季前幾乎沒有補強，只有重新找回盧比歐與去年選到狀元郎愛德華茲，讓後場戰力更加擁擠，唐斯、羅素兩大主力更是輪流缺陣，先前感染新冠病毒的唐斯，本季也只打10場，羅素也因腿傷缺席當中。

沒想到22日灰狼99比103輸給尼克賽後，沃神隨即爆出桑德斯下台消息，目前灰狼還須等待暴龍同意放掉芬奇，才能讓他在23日跟灰狼簽下複數年教練合約，藉以趕上24日灰狼作客遭遇公鹿比賽，只是灰狼本季的爛攤子，叫誰來收尾下場都一樣慘。

(中時 )