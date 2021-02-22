位於台中市北屯區和祥六街的聖和真武宮太玄宗壇，也請專人依今年的春牛圖打造同樣的春牛及芒神二尊，置於門庭外，除供民眾摸春牛祈福，也提醒信徒要勤奮耕耘。（馮惠宜攝）

民間習俗新年摸春牛祈求好運到，其實台灣農民曆上「春牛圖」年年不同，中國武當道教太玄法師協會道長蕭道賢表示，今年春牛頭白色、身黃色、腹黃色…，加上今年辛丑為金牛年，土生金，只要腳踏實地認真付出，這個金牛年會是最好的耕耘之年。

蕭道賢指出，早期農業社會人和牛有如唇齒相依，加上當時教育不普及，識字的人有限，民間以「春牛圖」展現曆法與農事的關係，古時的人，見「春牛圖」上春牛和芒神的顏色、形態，就能推測今年天氣、收成等資料。

他說，依據金牛年農民曆上記載，春牛身高四尺，身長八尺，牛尾長一尺二寸右繳 、頭白色、身黃色、腹黃色，牛角、耳、尾黑色，脛紅色，蹄青色，牛籠頭拘繩用苧繩結黃色，牛踏板用縣門右扇。而芒神身高三尺六寸五分，面如童子像，著黑衣黃腰帶，平梳兩髻在耳後，鞭杖用柳枝長二尺四寸，五彩醮染用苧結，芒神晚閒立於牛前右邊。

蕭道賢解釋，今年歲次辛丑是金牛年，而土生金，這也代表，只要腳踏實地認真付出，這個金牛年會是最好的耕耘之年。而牛的勤奮精神也正是民眾祈福轉運要傚法的對象，他期朌大家在辛丑年要積極發揮的勤奮、腳踏實地。

位於台中市北屯區和祥六街的聖和真武宮太玄宗壇，也請專人依今年的春牛圖打造同樣的春牛及芒神二尊，置於門庭外，蕭道賢說，辛丑金牛年「拜牛神、摸牛頭、索牛角，祈求平安大賺錢」，也不要忘了時時記住腳踏實地、認真付出。

(中時 )