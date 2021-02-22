針對國民黨發動「割萊委行動」，傳出民進黨內有共識擬修選罷法，提高罷免門檻，就看時機點。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，自己並不反對調高罷免門檻，因為原來綠營人士主張下降的罷免門檻就是不合理，但他更反對無恥的雙重標準，民進黨有本事就等基進黨立委陳柏惟被罷後，再來談修改選罷法。

羅智強今（22日）在臉書發文表示，說要降低罷免門檻的是民進黨和綠營人士，現在要調高罷免門檻的也是民進黨；公投拚大選不如民進黨的意，就拆了公投拚大選；中天報導不如民進黨的意，就關了中天新聞台；反萊豬時蘇偉碩是民進黨的神，要進口萊豬時，就查蘇偉碩水表。

對於罷免門檻該不該調整？羅認為，自己並不反對調高罷免門檻，因為原來綠營人士主張下降的罷免門檻就是不合理，但他更反對雙重標準，無恥的雙標！什麼都是民進黨用了合理，別人用了不合理的雙重標準，什麼都是民進黨用了稱憲法權利，別人用則是報復式罷免，無恥的雙標黨，就像「沒收公投」一樣，民進黨要「沒收罷免」，誰也擋不下，但不要說的好像是什麼正義之神的樣子，真的很可笑。羅智強最後Hashtag，「陳柏惟不是不怕罷免嗎」、「那等陳柏惟被罷免後再來修改選罷法」。

大批網友也在其po文底下留言表示，「看不下去的雙重標準」、「雙標黨做的事都很可惡，又可笑」、「你民進黨對你不利，就說要修法，對你有利就好像什麼都要贏，你們民進黨有人民嗎」、「國民黨真的要多一點羅智強，有能力，敢說敢衝的」、「對自己不利就修法，擺明就是把法律當成自己的玩物，為利己而修」。

(中時新聞網)