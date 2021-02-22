神準(3558)2021年因WiFi 6產品開始出貨、交換器持續增量等，營運力拼回溫，惟須留意原物料交期恐將增加產能調配難度，法人正面看待神準2021年營收，每股盈餘有機會重回1個股本水準。

展望2021年，神準預期去年開始研發設計的WiFi 6產品開始出貨之外，也看好有線網路中的10GbE跟2.5GbE交換器持續增量都將帶動營收成長，但因神準約90%營收為ODM、OEM代工模式，都是拿到訂單後才進行備料生產，即使策略性備料也須經過客戶同意，因此除毛利率可能受到零組件漲價影響外，原物料的交期也將增加產能調配難度。

WiFi6除在吞吐量擴大及延遲更低的基礎上，還強化了多項功能，根據Strategy Analytics資料預估，WiFi6在終端裝置滲透率將自2020年18%提高至2021年44%左右。

神準目前5G相關的repeater與AP產品已在開發階段，看好未來將出貨給過去在LTE時期已有合作的北美車隊管理SI客戶，而產能部分目前桃園廠約佔15~20%營收，主要為子公司恩嘉(未上市)使用，華亞新廠計畫於2022年第三季進入量產，最大產能約可增加100%，屆時恩嘉將移至新廠生產，預估2021~2022年資本支出因產線建置而增加。

法人表示，正面看待神準2021年營收將受惠WiFi 6產品ASP提高、10GbE交換器出貨增加、企業客戶需求回溫而帶動成長，每股盈餘有機會重回1個股本水準。

(時報資訊)