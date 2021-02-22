全球遏阻新冠肺炎疫情的進展提振投資人對風險型資產的信心，周一美元兌澳元跌至3年新低，兌英鎊亦跌至近3年低點。

美元兌紐西蘭元亦跌至3年低點，隨著經濟前景持續改善，交易員開始追捧與全球大宗商品貿易具密切關係的貨幣。

由於市場的焦點日益轉向疫情緩解後的經濟復甦，被視為避險資產的美元可能會進一步走跌。

大和證券（Daiwa Securities）外匯策略師Yukio Ishizuki表示，大宗商品型貨幣與英鎊兌美元匯率尤為強勁，這樣的趨勢似乎還會繼續下去。英國的疫苗接種計畫取得很大的進展，以及許多地方的經濟活動正逐漸恢復正常，這給美元帶來一些壓力，但近來長債殖利率持續走升，以及美國對疫情的應對改善，也將為美元提供部分支撐。

周一盤中，澳元升至0.7892美元，創下2018年3月來新高，而紐元升至0.7315美元，創下2018年4月以來最高。澳洲自周一起啟動大規模新冠肺炎疫苗接種計畫，且該國可望連續第三天未出現本地病例，為澳元帶來提振。

此外，歐元兌美元報價1.2124美元。英鎊升至1.4030美元，逼近3年高點。美元兌日圓則持穩於105.45日圓。

英鎊亦成為市場關注焦點，做為全球最快展開疫苗接種的國家之一，英國首相強森將在周一晚些時候擬定解封計畫。

在加密貨幣市場上，比特幣在創下5.8萬美元歷史高價後略微回落至57,090美元，以太幣則跌至1,918美元。

(時報資訊)