節氣「雨水」到來，運勢命理專家邱彥龍老師提醒，到3月5日之前都屬於「雨水」時令，這是一個容易忽冷忽熱的時節，疫情的防堵想要得到良好的壓制，還是要繼續保持「先破壞，再建設」的心理準備。

邱彥龍老師認為，天象告知：「『汰舊換新』是今年的新課題，繼續保持樂觀、自信、公正、不貪、務實跟責任，更新自我，好運就會降臨在身上，但若繼續堅持舊思維、貪婪、悲觀、多疑、忌妒、偏激、欺騙等陋習，厄運將到來，小心因而受到懲罰。」

「雨水」節令這段期間，國家領導、政府官員、知名人士或演藝人員，要小心會被同盟國家、合作夥伴或合約蒙騙，因而被牽綁；年長與年輕人年紀差距容易造成溝通障礙，導致暴力事件頻傳；另外也容易頻頻發生網路霸凌跟口舌是非；更重要的是大小地震眾多，傷亡危險存在。而近期備受矚目的國際間疫苗受短缺、爭搶，甚或受到阻撓，都會是意料中事；因為娛樂、脅迫、強迫，吸食毒品、毒物而喪命者也會時有所聞；世界局勢還要注意國家邊境小規模戰爭、黑道擦槍走火、衝突傷亡也將所在多有。

另外，還要注意醫療化學產物變異，長瘤或毒素累積產生副作用；唯一值得慶幸的是企業、銀行、金融、保險、報業、證券、科技、醫療、橡膠、文化、藝術、慈善、福利機構都將交出漂亮的成績單。

感情上，性暴力眾多、小心性醜聞、三角關係衝突；社會事件，黑道江湖鬥毆、凶殺案、暴力鎮壓、綁架、勒索、賭博、校園暴力、火災、電線走火、化學爆炸、嚴重交通意外都有較多機會發生。邱彥龍老師提醒，儘量想辦法釋放自我的負面情緒跟能量，多與美好的事物接觸，止惡揚善、少批評、多做事，勿衝動，別攻擊與傷害身旁的任何人，多鼓勵、多掌聲，世界就會更美好。

(中時新聞網)