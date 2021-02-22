為因應日漸龐大的檢測需求，聯新國際醫院與大江生醫（8436）子公司大江基因合作，引進QVS-96S全自動檢測平台，藉由自動化流程來提升院內COVID-19檢測量能，滿足每日的篩檢需求。 入境部分國家時需依規定檢附核酸檢測陰性結果報告，包括中國、日本、韓國、美國、英國等國家，都必須提出登機前72小時所作的核酸報告。離桃園國際機場僅30分鐘車程的

聯新醫院離桃園機場僅30分鐘車程，成了入境或出境人員自費篩檢的熱點。目前院內篩檢流程為當日17:00前採檢，隔日18:00可領取報告，不少民眾因應出國需求，選擇當日即可取件的急件或3小時內取件的特急件。

大江表示，QVS-96S全自動檢測平台加入檢疫行列，讓聯新醫院得以有效節省人力，繼續提供民眾更充足的不間斷檢測服務。 聯新表示，COVID-19相對其他過往傳染病，明顯傳染途徑多元且機率甚高，而各國因應疫情經過這一年來，已經訂定許多不同的防疫措施，最常見的就是登機前72小時的採檢陰性證明，也因此近來在年節後返工檢疫的流量暴增五成，聯新超前部署，導入大江基因QVS-96S全自動檢測平台，採行國際認可的核酸檢測技術，通過美國FDA註冊列名與歐盟CE認證。以機械手臂將檢測流程全面自動化，檢測速度較原有程序快10倍，一天檢測量可達1800個以上。

大江表示，疫苗的問世為遏止新冠疫情帶來曙光，未來恢復正常生活有望。世界各國均已購入或開始施打疫苗，在靜待疫苗控制感染率成效的同時，維持核酸檢測的防疫政策仍是全球共識，降低感染風險的疫苗與揪出感染病例的核酸檢測缺一不可，是完整防疫政策的兩大關鍵。

(工商 )