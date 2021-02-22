台61線西濱快速公路雲林縣、嘉義縣交界，昨（21日）早7時許發生20車追撞、2死8傷的重大車禍，多輛車被撞成爛鐵，更有一台銀色休旅車被到撞到剩半截，宛如人間煉獄，場面怵目驚心。律師林智群提醒，如果在高速公路或快速道路上發生車禍，別急著理論，地下畫線也可省，趕快「先移車，先移車，先移車！」，若無法移車，人先站到路邊躲，保命最重要。

針對在高速公路或快速道路上發生車禍，林智群律師認為，「保命比講路權」重要，別急著跟對方理論，甚至地下劃線也可以省了，因為行車記錄器應該夠了，他提醒「先移車，先移車，先移車！沒辦法移車的話，人先出來站到路邊躲」，命都沒了，講路權有意義嗎？

移車為何重要？林智群說，「如果前面車禍車主可以移車卻不移車，導致後面車輛撞上，在一定情況下，前面兩台車的車主也是要對後面車輛負責的，就算你在第一次車禍裡面站得住腳，第二次車禍也可能是站不住腳的」。

對於林智群的提醒，有網友留言表示：「命都沒了，講路權有意義嗎？真的，路上一堆寧願按喇叭也不願煞車」，林智群也回：「有些人就是自以為有道理就不讓，撞上了再花一年時間在法院裡面解決，不知道他們在堅持什麼？」

其他網友則表示：「感謝林律師分享重要觀念資訊 !」、「三寶不會理解也不想理解」、「以前看過追撞影片，後方第三台車技術好，直接閃過（但鈑金應該擦到了）後加速離開約百公尺以上開到路肩才停車報警」、「車禍在那理論，根本毫無意義，要不去調解，要不上法院，吵架浪費力氣和時間。」。

(中時新聞網)