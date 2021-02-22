為慶祝周年慶，星巴克從今天開始到3月12日，連續19天推出數位活動，每天都可以玩遊戲抽飲料優惠，最大獎為全品項飲料買一送一。另外85度C今起到2月28日連7天推出特定風味拿鐵第二杯半價優惠。

再過幾天就是元宵節及228三天連假，星巴克從今天起到3月12日推出連續19天的數位體驗活動，每天都可以進入活動網頁，完成「STAY COFFEE TOGETHER」數位體驗，就可以領取專屬飲料優惠，像是全品項買一送一、義式咖啡買一送一等，每個帳號每天限玩一次，優惠券須在3天內兌換完成，每日兌換時間為早上11點到晚上8點，最後兌換日期到3月14日。

星巴克提醒，每次交易最多只能兌換同個帳號內的兩張優惠券，不可合併使用，若切換帳號請重新排隊再買一次。車道服務、機場管制區內門市、台積電系列門市、花蓮和平及洄瀾門市不提供優惠券兌換。

此外，連鎖咖啡85度C即日起至2月28日推出連續7天榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵、哈密拿鐵第二杯半價，慶祝今年上市三周就熱銷破10萬杯的新風味拿鐵，該優惠活動限現場購買，須同品項同大小、不限冰熱，寄杯辦法依各門市公告為主，外送、App線上訂餐以及電話訂購無法享有此優惠。

(中時新聞網)