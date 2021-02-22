變性網紅罔腰日前在社群報喜已懷孕3個月，還出示超音波照片，但此事引發外界及醫界議論，罔腰還出示接受人體試驗、產檢等相關單據，高醫因此發聲明澄清該試驗非院內所為，高市衛生局也表示今日已發函通知罔腰到案說明，如今有網友爆料，表示套話Teddy說出罔腰是為了「把小狐仙都賣掉」，才說自己懷孕，再度引發熱議。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」，貼出多張對話截圖，內容是自己與罔腰男友Teddy對話，勸戒「你們適可而止就好了吧」、「火都燒到鳳梨那邊去了」，但Teddy表示兩人都沒提到鳳梨，是媒體自己報導的，還說鳳梨反倒因此衝了快一萬的追蹤數。

有網友爆料套話罔腰男友Teddy，套出兩人假懷孕真賣貨。(翻攝自爆料公社公開版臉書)

原po擔心詢問罔腰CP如何善後，「都已經被抓到作假的超音波照片了」，Teddy則表示無須回應，反正過幾天大家就忘了，「她想盡快趁這次把小狐仙都賣掉，不然一直囤貨，之後會賣不掉」，讓原po傻眼，「你們用負面的方式在炒新聞，只為了網拍？？？」，但Teddy表示也有很多人在浪費台灣媒體資源，還點名雞排妹，更表示自己與罔腰也沒傷害到誰，反到是他們被新聞及社群底下的留言傷害。

這番說詞讓爆料網友難以接受，苦勸「你們真的不能這樣」、「我是真心把你們當朋友」，表示知道做網拍不容易，但要增加業績還有很多方法，「這樣你覺得會真的有人要跟你們買產品嗎？」，Teddy竟回覆：「不會啊！這幾天已經淨賺6萬多了」，還附上2個笑哭的符號，讓該網友只能放棄，要他們「好自為之」。

Teddy回應此則爆料是假的，不但時間點、帳號、頭像都有些問題，且即使是認識的朋友來問，他都沒有回應過。(翻攝自Teddy IG)

這則爆料在網路上再掀輿論，Teddy本人也看到了，就在限時動態轉發對話截圖，出面回應：「有夠傻眼的，這根本不是我的對話…自導自演？」，也指出時間點不對，帳號跟頭貼也有後製的痕跡，並強調這些天來，即使認識的朋友來問，相關的問題他都一概不回應，「真是別有用心阿」，還發現陳沂也轉發了該則爆料，直嗆「連妳都在湊什麼熱鬧？蹭熱度？」，整個推翻爆料結果。

(中時新聞網)