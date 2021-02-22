臨床上一名60歲的婦人自年輕時就有脊椎側彎，由於長期不理會側彎的脊椎、也沒有改變生活習慣，長年下來她的脊椎已經右傾超過120度，十分驚人！但她近期除了飽受「彎曲人生」的痛苦之外，下背痛的情況也逐漸惡化，就醫後才發現是脊椎長了血管瘤壓迫神經所致，經與主治醫師溝通與討論後，最後決定搭配脊椎導航系統進行脊椎手術，將血管瘤摘除，並植入骨釘固定，解除下背痠痛的問題。

●脊椎為人體軀幹 導航定位增安全性、避免併發症

負責收治患者的臺北榮總神經醫學中心神經修復科黃文成主任說明，人的脊椎由七節頸椎、十二節胸椎與六節腰椎以及椎間盤所組成，具有支持軀幹、保護內臟的作用。由於脊椎是佈滿神經與組織的器官，且上述患者又有嚴重的脊椎側彎合併血管瘤壓迫，因此，在手術時搭配3D立體導航系統，除了順利將血管瘤摘除乾淨外，也能幫助精準植入骨釘，將脊椎側彎的部位順利固定。此外，透過導航不僅縮短手術時間，也增加手術安全性，避免術後併發症。

●脊椎融合術助重拾脊椎穩定 精準植入骨釘很重要

黃文成主任進一步指出，下背痛是門診中常見的疾病，通常會先建議患者採取保守治療，像是改變生活習慣、腰椎牽引(復健)或是服藥。但是，若患者的脊椎疾病已經壓迫神經影響生活，或是脊椎滑脫需要固定，則可考慮進行脊椎融合術來改善病症。

脊椎融合術是將兩節或多節的脊椎骨融合再一起，像焊接工程一樣，以消除脊椎疼痛或重拾脊椎穩定性，主要病兆像是椎間盤突出造成的神經孔狹窄，或神經根壓迫、脊椎滑脫、脊椎側彎的患者使用。他補充，尤其在此類比較困難的微創手術中，術中影像系統可以精準掃描患部影像，導航系統可以幫助醫療團隊精準植入骨釘，減少術後併發症與再次手術的機率。

●脊椎疾病成因多 若不慎碰撞需謹慎處理

常見的脊椎疾病像是退化性椎間盤疾病或突出、脊椎滑脫、脊椎側彎等等，脊椎疾病的成因有很多，與基因、生活習慣、工作型態息息相關。因此，黃文成主任也提醒，脊椎與椎間盤會隨著年紀增長，恐有滑脫或是退化的情形發生，不管是年長者或是年輕人，若脊椎有碰撞千萬不可大意，需諮詢專業脊椎專科醫師進行診治，避免後遺症的傷害。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)