竹北又見億元店面，據實價登錄揭露，2020年11月，竹北「豐邑E&B愛因斯坦」商辦大樓出現一筆一、二樓店面交易，面積共247坪，交易總價1.2億元，屋主為知名義式餐廳家族所有，將名下資產，以買賣的方式過戶到自己的公司名下，據了解，該店面目前由華南銀行承租中。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年零售業竹北億元店面交易並不多，2019年交易僅兩筆，為電子公司花2.4億元買下若合山兩戶店面，而2020年唯一一筆億元店面，雖是屋主將自有資產轉入公司名下，不過該店銀行承租中，市場潛力無窮。張旭嵐指出，若屋主取得不動產的時間較早，適用房地分離的課稅舊制，則屋主可能希望重新配置個人和公司資產，以達到節稅的目標。同時方便出租管理，當然也不排除為自己餐飲生意長遠規畫布局。

台灣房屋竹北文化直營店經理古心駖表示，「豐邑E&B愛因斯坦」為純商辦大樓，位於竹北喜來登商圈內，周遭有不少銀行、高檔餐廳、醫美診所等大型業種聚集，竹北大遠百進駐後，商圈人流漸增，客群消費力強勁，而該店面一、二樓加起來近250坪，使用面積大，相當適合銀行，賣場等業種，或國際品牌的展示中心。古心駖指出，在周邊消費帶動下，地段好的店面租金也相當不錯，據了解，該店面目前由華南銀行承租中，若以面積247坪，周邊一樓大店面月租金單坪1500~2000元的行情推估，每月租金至少有37~50萬元，目前年租金投報率有3.7~5%，由於店面位於竹北黃金十字軸線上，該店未來若有機會帶租約出售，應該會吸引高資產族目光，身價行情還有飆升空間。

(時報資訊)