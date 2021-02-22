電爐廠東和鋼鐵(2006)1月合併營收47.02億元，年增72.57%。公司表示，元月營收因工作日較長，銷售數量較去年同期增加，以及子公司營收持續穩定成長。

東和鋼鐵去年12月營收攀高至49.13億元；受惠國內公共工程、台商回流建廠辦等營建需求暢旺，鋼筋、H型鋼等出貨動能均佳，雖1月鋼筋報價較12月略降，不過H型鋼產品價格單月每公噸上漲1700~2300元，加上越南廠生產、出貨狀況持穩，今年1月營收與去年12月歷史高峰相比僅減少約4.3%。

短期鋼價來看，隨著國際廢鋼原料從低點反彈累計漲約30美元，加上年後鋼筋買盤重啟，市場預期以豐興為首的條鋼廠本周鋼筋新盤價將持續漲勢，東和鋼鐵也可望逐步調升鋼價。市場預期，若國際廢鋼原料價格逐步回升，有助後市鋼品價格支撐，條鋼廠今年營收、獲利力拚優於去年。

展望今年，東和鋼鐵看好鋼筋、H型鋼需求持續強勁，整體訂單能見度已到第四季。

此外，東和鋼鐵旗下轉投資越南廠去年第四季以來需求轉強，稼動率提升到約6成，每月出貨量約為3~4萬噸，較過往平均3~5千噸明顯上升；據了解，若越南廠軋鋼稼動率升至75%，營運就有望轉虧為盈。

(時報資訊)