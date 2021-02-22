電競等相關需求強勁，電源供應器廠—僑威(3078)及偉訓(3032)1月合併營收表現亮眼，其中偉訓1月合併營收達11.28億元，年成長78.65%，僑威1月合併營收10.06億元，年成長208.44%，同步創下單月歷史新高，由於業績亮眼，僑威盤中股價再度亮燈，創下掛牌新高價，偉訓盤中股價也創下去年11月10日以來新高。

全球新冠肺炎疫情延燒未止，遠距生活及宅經濟成為生活常態，電競及挖礦相關需求強勁，偉訓及僑威因深耕電競及醫療領域多年，業績自去年下半年展現強勁成長力道，好業績亦可望延續至今年。

僑威近幾年將產品聚焦在電競、安全監控、電動機車與電動腳踏車充電、醫療等工業控制及無線充電等領域，公司亦強化工廠管理，積極建置自動化產線生產，並在越南建立生產據點，隨著產品布局及自動化產線效益顯現，帶動僑威業績自去年第2季大躍進，2020年合併營收為75.55億元，年成長44.17%，由於僑威去年前3季每股盈餘已達2.97元，法人預估，僑威去年每股盈餘可望創下2003年以來新高，今年營運亦不看淡。

偉訓現有產品包括：工業電腦機殼、電腦機殼及PC電源供應器，公司以代工及自有品牌方式搶攻電競市場，電競產品涵蓋電競電腦機殼、電源供應器、電競椅及電競桌等，另外公司亦有力韡的長照床/醫療床/家居床等產品。

偉訓2020年合併營收為91.65億元，年成長19.33%，創下歷年新高，法人預估，偉訓去年每股盈餘可望逾4元，儘管外在環境變數不少，偉訓董事長柯吉源表示，今年集團營收會比去年好，毛利率約在15%到20%，法人預估，偉訓今年合併營收有機會較去年成長10%到15%，上看百億元，再創歷年新高。

(時報資訊)