房市買氣熱滾滾，渣打銀行即日起推出「靈活房貸30％」抵利型房貸方案，針對往來資產達新台幣300萬元以上的渣打「優先理財」貴賓，提供1.31％起的房貸優惠利率，並可以存款利息折抵房貸利息，降低實質利率，縮短貸款年限。

渣打銀行表示，抵利型房貸不僅存款利息可折抵房貸利息，且自動提前償還本金，在貸款期間存款也自由動用，隨時存提資金，保持財務規劃的靈活與彈性。渣打銀行「靈活房貸30％」抵利型房貸，客戶若存款達新台幣300萬，最多可以折抵30％的房貸利息，再搭配最低1.31％起的優惠年利率，提升省息效果，減輕還款負擔並縮短還款年限。

渣打銀行強調，「靈活房貸30％」抵利型房貸主要鎖定渣打「優先理財」高資產客群，希望透過提供優惠貸款利率，協助客戶在完成購屋夢想時，也能同時兼顧財務目標。渣打銀行「優先理財」貴賓於申貸前總往來資產大於新台幣300萬，且房貸總貸款金額達新台幣500萬，即可申請「靈活房貸30％」抵利型房貸。

此外，渣打銀行針對「優先理財貴賓新戶」與既有客戶，分別推出換匯滿額禮與推薦好禮等活動，於本季活動期間內，全新合格優先理財貴賓累積外幣換匯金額達等值5,000元美金，即可獲得新台幣500等值遠東SOGO商品禮券。

若為渣打銀行既有客戶，成功推薦親友成為全新優先理財貴賓，且被推薦人與渣打銀行月平均往來資產餘額達新台幣300萬元以上，則可享有「優先理財推薦好禮」新台幣3,000元等值遠東SOGO商品禮券回饋，被推薦人與渣打銀行月平均往來資產餘額達新台幣3,000萬元以上，則可享有新台幣 20,000元等值遠東SOGO商品禮券回饋，活動期間內累積成功推薦達3人(含)以上，可加碼獲得3,000遠東SOGO商品禮券，推薦愈多回饋愈多。

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