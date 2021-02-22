市議會民政委員會包括秘書處、民政局等10個局處機關首長，22日前往拜訪市議員邱素貞，聽取建言與爭取支持。（市議員邱素貞服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市議會第3屆第7次臨時會議，預定3月中旬登場，為了解基層需求，讓市政建設推動更貼近民意，市議會民政委員會包括秘書處、民政局等10個局處機關首長，22日前往拜訪市議員邱素貞，聽取建言與爭取支持。

台中市議會第3屆議員110年度各種委員會已組成，民進黨市議員邱素貞參加民政委員會，未來將審查市議會會務及市政府秘書處、民政局、社會局、勞工局、政風處、人事處、原住民族事務委員會、客家事務委員會、研究發展考核委員會、法制局、各區公所等暨其所屬單位有關事項。

包括民政局長吳世瑋、法制局長李善植、人事處長陳杉根、政風處長詹政曇、研考會主委吳皇昇、原民會主委林益陸、客委會主委江俊龍、勞工局代理局長羅群穆、秘書處副處長李政峯、南區區長陳佩玉等人，22日聯袂到邱素貞服務處拜訪。

邱素貞針對民政委員會到訪，除表示歡迎外也給予肯定。邱素貞說，各委員會拜訪議員，雖屬於例行性的禮貌行程，但相較過去約訪，大都以市府各單位時間為主導，議員只能配合，以及拜訪過程，急急忙忙，宛如蜻蜓點水，「三兩下」即草草結束，讓人不知所云，這次安排拜訪則顯細膩，除配合議員時間到訪外，「停留」時間長達近半小時，暢所欲言，對於協助推動政策具正面助益。

邱素貞指出，市府推動各項建設、編列預算不能一廂情願，需要探索民意、進行溝通，瞭解市民需求，才能「對症下藥」，事半功倍。她說，市府財政拮据，錢一定要花在刀口上，不能浪費民脂民膏。希望各單位深入基層，實地了解地方需求，貼近民意，讓民眾有感，才能避免淪為黑箱作業。

(中時 )