美元兌英鎊、澳元貶至數年低點 13:412021/02/22 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人看好疫苗進展，預料疫情好轉將帶動全球貿易榮景與出口回溫，使美元22日（周一）持續走貶，兌英鎊、澳元與紐元皆寫下數年低點。 英國首相強生日前表示將加速疫苗接種，並規劃解除封鎖路線圖，帶動周一英鎊升抵1.4043美元兌一英鎊，創2018年4月以來最高。 澳元兌美元也升值0.5％至0.7908美元的將近3年高點，紐元兌美元報0.7338美元，也是2018年初以來最高，歸功於標普調升紐西蘭主權債信評等。 小資族定期定額 首選台積電 寶雅去年賺過兩個股本 EPS破20元大關 (工商 ) #英鎊 #澳元 #數年 #紐元 #來最高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》樂天國際商銀上線滿月 開戶數穩揚 16:482021/02/22 財經 超過日元與英鎊 人民幣在全球外匯市場備受追捧 12:532021/02/22 財經 蔡正元大讚吳子嘉「台獨是貪污的保命丸」是本日金句 17:322021/02/22 政治 《半導體》市況遠眺至H2 華邦電攀19年高價 11:252021/02/22 財經 節能家電減稅2千元 有望延長到2023年 15:152021/02/22 財經 大陸二手奢侈品 破兆元商機 04:102021/02/22 焦點新聞 《半導體》昇陽半元月好兆頭 Q1營運估有撐 14:322021/02/22 財經 敦泰元月獲利 年增逾11倍 04:102021/02/22 證券．權證 隔離就賠！國泰也推佛心防疫保單 未滿59歲保費988元 16:532021/02/22 財經 中租零卡線上交易量 年增三倍 04:102021/02/22 產業特刊 東陽1月每股稅前淨利0.2元 10:112021/02/22 財經 財經熱門新聞 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 220萬賺到4600萬 存股達人：這8檔趁跳樓價撿便宜 - 財經 外資力捧 10檔準千金 - 財經要聞 - 工商時報 遭美社交巨頭封殺 澳向4國搬救兵 印度反應超意外 - 財經 台股萬六有泡沫危機？他1句話洩莊家下一步 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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