投資人看好疫苗進展，預料疫情好轉將帶動全球貿易榮景與出口回溫，使美元22日（周一）持續走貶，兌英鎊、澳元與紐元皆寫下數年低點。

英國首相強生日前表示將加速疫苗接種，並規劃解除封鎖路線圖，帶動周一英鎊升抵1.4043美元兌一英鎊，創2018年4月以來最高。

澳元兌美元也升值0.5％至0.7908美元的將近3年高點，紐元兌美元報0.7338美元，也是2018年初以來最高，歸功於標普調升紐西蘭主權債信評等。

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