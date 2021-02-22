媒體日前公布民進黨內部民調，行政院長蘇貞昌不滿意度超過滿意度，由於不斷傳出內閣改組，引發高度關注。綠營人士表示，民進黨內部二月份最新民調蘇揆滿意度是高於不滿意。雖然沒有蔡英文總統這麼高，但作為最高行政首長，在第一線面對在野黨的攻擊，能維持這樣的滿意度成績，其實非常不容易。

立法院新會期即將開議，行政院長蘇貞昌是否繼續穩坐閣揆大位，引發各界關注，值此之際，民進黨卻流出內部民調，從一月底的數據顯示，蘇貞昌的滿意度是43.5％，不滿意度是47.2％，不滿意度超越滿意度。

黨內人士指出，蘇的民調一直很穩定，大多是滿意度較高，這些民調未流出，反而是流出一月份對蘇較不利的數據，質疑是有些人想要把蘇拉下來，這究竟是派系的運作，還是蔡總統真的有意把蘇換掉，透過內部的人放消息，恐怕只有當事人知道。

對此，民進黨發言人顏若芳表示，針對媒體報導民調來源，我們不清楚因此不予評論，然而從今年一月多份媒體民調也顯示，蔡英文總統與蘇貞昌院長的施政滿意度持續維持正向表現，可證明國人對民進黨執政團隊表現依舊是持正面的肯定。

綠營人士也私下表示，民進黨長期都有內部民調，蘇貞昌院長的施政滿意度一直保持穩定，從民進黨內部二月份最新民調可以看到蘇貞昌施政滿意度達47.1％，不滿意度42.3％，滿意度高於不滿意度。

他說，雖然蘇貞昌滿意度沒有蔡英文總統這麼高，但是因為蘇作為最高行政首長，除了需要兼顧各項施政的重責外，更是在第一線面對在野黨的攻擊，能維持這樣的滿意度成績，其實非常不容易。

綠營人士指出，蘇貞昌統領行政院各部會，過年前針對各項民生需求都上緊發條緊盯，確保國人好過年。加上農曆年前，國人最關心的就是部立桃園醫院疫情的控制，經過疫情指揮中心與國人的共同努力下，部桃也在二月初解封，重新正式運作。

尤其在疫苗問題上，台灣不論是對外購買，還是自行研發，也都有不錯的進展。他說，種種現象都證明，行政院在蘇揆的領導下，對於國內各項議題皆能有效掌握，也獲得國人支持，也反應在二月份的民調數字上，展現民進黨穩健執政的成果。

(中時 )