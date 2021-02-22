新竹三大賞櫻地點之一_櫻花小徑之譽的汀甫圳

【旅遊經 洪書瑱報導】

由於日前寒流接續來襲，讓今(2021)年的櫻花比起過往，今年的櫻花季花開更美，櫻姿更「綻」，再加上無法出國賞櫻，全台各地均吹起了「追櫻潮」。其中，新竹市還有3大賞櫻勝地，市區就宛如置身日本賞櫻勝地。其中包括新竹公園、汀甫圳、新竹左岸，連新竹市長林智堅都推薦！

新竹市長林智堅表示，新竹市104平方公里面積裡，有3大賞櫻處，都種植著不同品種櫻花，更有著默默櫻花英雄照顧，例如，新竹公園美景，其實是「櫻花爺爺」楊根棟與一群熱心志工，出錢出力嫁接出來許多品種，他們更細心照顧，櫻花才能如此盛開，花期更從2月持續到4月，而新竹公園有「河津櫻」形成的櫻花林，搭配麗池、日式房舍景色最優；有櫻花小徑之譽的汀甫圳，以富士櫻、墨染櫻、山櫻打造出漸層花林；「左岸櫻花車道」嬌小河津櫻綻放超過100公尺則是最好拍。

新竹市長林智堅推薦新竹三大賞櫻地點，圖為新竹公園河津櫻(圖/旅遊經提供)

新竹市賞櫻首選就是火車站旁、櫻花面積最大的「新竹公園」，目前盛開的櫻花為「河津櫻」，後續會有富士櫻、八重櫻、山櫻等不同品種櫻花綻放，花期可望持續到四月初。目前一大片的河津櫻搭配麗池、日式庭園、九曲橋，不管白天、晚上都有賞花人潮，甚至還有民眾特地穿和服前往賞櫻，展現一種偽出國至日本賞櫻情懷，也能拍下美美的賞櫻美照。

櫻花小徑之譽的汀甫圳

位於新竹市東南街239巷內的汀甫圳，當地人譽為「櫻花小徑」，短短百來公尺的小巷子，種植超過60棵的富士櫻、墨染櫻、山櫻等品種，形成桃紅、粉紅的漸層花林，民眾賞櫻同時，不妨一併了解汀甫圳曾是重要灌溉水源之一的歷史文化。

最後一個私房景點，位於新竹市頭前溪及溪洲橋中間的左岸自行車道，從中華路左轉中華路一段2巷後，沿著駕訓班指標往前行，就能看見粉紅河津櫻花林，民眾即能輕鬆與櫻花合影。

新竹城市行銷處表示，隨著氣溫回升，櫻花將陸續盛開，賞櫻同時也須留意防疫，民眾可攜帶防疫三寶醫用口罩、抗菌濕巾、乾洗手。除此之外，更須注意場管的人流管制，在外保持適當社交距離。

圖片：新竹市政府提供

(本文由 旅遊經 提供)

(中時新聞網)