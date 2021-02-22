【旅遊經 洪書瑱報導】日籍太空人野口聰一近日在推特（Twitter）上，貼出他在太空站拍攝的南台灣空拍照。高雄市長陳其邁透過市府新聞局以日文及美照，在推特邀請野口先生疫後親遊港都，感受壯闊山林與海港風情。野口後來也轉貼高市府的貼文，並表達感謝之意，獲得國內外推友百次分享，新聞局長董建宏表示，推特又在一次扮演高雄在城市行銷及國民外交上的重要角色。此次高雄市政府回覆邀日籍太空人野口聰一所貼的照片即是高雄近來旅遊新景點──棧貳庫，同時也獲得太空人野口聰「道謝」回文！

日籍太空人野口聰一所貼的照片還特別標示台灣、台南，而高雄市政府率先回覆貼文，並於太空人野口聰一的推持中，貼出高雄最近最夯景點──「棧貳庫」，並邀請野口聰一在疫後來台灣高雄遊玩，已獲野口聰一回文道謝！而目前高雄市政府推特共已發表1,422則推文，吸引近6萬2千名的跟隨者（follower）。

新聞局長董建宏表示，推特（Twitter）是高雄市進行城市外交、國民外交的重要平台。高雄於2017年獲素有背包客聖經之名的國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）推薦為2018年全球10大最佳旅遊城市之一，當時引來各界好奇，究竟高雄是怎麼做到的？當時在孤獨星球上推薦高雄的香港旅遊作家，就是透過新聞局所經營的高雄市政府官方推特，後由新聞局向觀光局取得聯繫及相關資料，最後成功推薦高雄躍上孤獨星球。

日籍太空人野口聰一推特（Twitter）(圖來自野口聰一推特截圖)

而高雄港灣與棧貳庫比鄰相依，儼然成為高雄新景點，最新旅遊珍珠，如2020年及2021年即在高雄港灣跨年的主要活動場！高雄港灣不僅可以前往旗津輪渡航線，還可以搭乘文化遊艇船隊，大港橋、高雄流行音樂中心等，更是港灣主要景點，過往白色的旋轉木馬、氣球飛輪，館內的「小紅麵店」、「國民市場魚丸料理」、「泰山汕頭火鍋」、「掌門精釀啤酒餐廳」、「Woo Taiwan」等，都是當地代表美食。

不僅如此，未來可期，棧貳庫現在還有懷舊商店街特色餐飲、酒吧等，已在今(2021)年農曆過年期間試營運，成功吸引爆滿人潮。不僅如此，今(2021)年三月，在大港橋七號碼頭還將設置「懷舊戲院」，以輕鋼構臨時建築設置全息影院播放定目劇，來復刻五零年代「 大舞台戲院 」，將成為全球第一座7D浮空影院，結合獨家全息影音技術，首發歌舞片「 大美港都：記憶鑰匙 」，提供遊客前所未有沈浸式體驗。未來浮空劇院生活廣場,不僅有懷舊戲院以及「市集 HOLO PARK 映像鹽埕」，更饒富有趣！

高雄港灣與大港橋(圖：高雄市政府)

※.【HOLO Park映像鹽埕】資訊──

時 間：周一至周五 11:00-20:00、周六至周日 10:00-21:00(含國定假日)營業地點：高雄港7號碼頭（高雄市蓬萊路6號）大眾運輸：輕軌駁二大義站（過大港橋步行200公尺）停車空間：棧貳庫蓬萊停車場

棧貳庫日景(圖：高雄市政府)

(本文由 旅遊經 提供)

(中時新聞網)