【旅遊經 編輯部報導】

誰說賞花一定要春天呢？隨著四季更迭，處處都有驚喜的暗號，傳遞著城市的美好模樣。高知縣位於四國南側，是幕末維新風雲人物「坂本龍馬」以及最後的清流「四萬十川」的故鄉。

同時擁有歷史文化與豐沛自然的高知縣，是個洋溢南國景緻的現代秘境，旅人們赴日時不可或缺的花卉欣賞之旅，在高知縣也可大飽眼福！春夏秋相繼綻放櫻花、花桃、油菜花、杜鵑花、繡球花、向日葵及大波斯菊等花卉，都為此歷史之城增添繽紛色彩。

春櫻爛漫百名城「高知城」

高知賞櫻去哪兒？同時身為日本百名城、三大夜城及現存12木造天守的高知城是首選，由於本丸建築保存完整，歷史價值極高。賞櫻期間高知公園內不乏愜意野餐的賞櫻客，毎年4月都會舉行「高知城花回廊」活動，是縣內最大規模的花藝展，從「追手門」到「天守閣」途中許多插畫、盆栽等各種花草點綴，夜間還有燈籠、專為櫻花樹照明用的夜燈，絢爛繽紛。

地址：高知縣高知市丸ノ内1-2-1

浪漫櫻花隧道「鏡野公園」

擁有200公尺櫻花隧道的「鏡野公園」亦為櫻花名所100選，高知縣熱門賞櫻景點。櫻花季實施夜間點燈，園內搖曳的紙燈籠使得夜櫻更加迷人，可順道造訪香美市立柳瀨嵩紀念館（麵包超人博物館）及日本三大鐘乳洞「龍河洞」。

鏡野公園的櫻花隧道也是櫻花名所百選。（圖片提供/高知縣）

地址：高知縣香美市土佐山田町宮ノ口交通：高知市出發約40分車程

江戶風情酒藏老街「佐川町」

佐川町為江戸時代土佐藩的家臣深尾家領地，磚瓦白牆等歷史建築保存良好，吸引高知在地知名酒商酒廠聚集。佐川町以國家登陸有形文化財之「舊濱口邸」為首，另有青山文庫、司牡丹酒造Gallary HOTEI、牧野公園等景點，櫻花季節風情更盛；推薦順道品嚐「大正軒」百年老舖鰻魚飯。

地址：高知縣高岡郡佐川町交通：高知市出發約1小時車程

粉嫩花桃、油菜花和櫻花競演「西川花公園」

佐川町濃郁的江戶風情，讓老街既古樸又浪漫。（圖片提供/高知縣）

高知縣的花桃，是經改良的觀賞用花品種，由桃紅色、白色、粉色花朵組成，盛開時宛若桃花源讓人心花朵朵開，高知縣花桃季節約落在櫻花盛開時分，在西川花公園可再加碼欣賞到黃澄澄的油菜花田，三色競演的絕美景色令人醉心。

地址：高知縣香南市香我美町中西川684交通：高知市出發約50分車程費用：協力金200円/名

一秒來到桃花源「引地橋花公園」

位在連結高知及松山的國道33號線上「Drive-in引地橋」境內，緊鄰仁淀川畔的引地橋花公園斜坡上，種植約100株花桃，盛開時炫彩繽紛，是仁淀川流域上的私房賞花景點。Drive in引地橋內，則可享用熱騰騰的關東煮和在地小吃，成為出遊賞花的絕佳目的地之一。

地址：高知縣吾川郡仁淀川町二子野交通：高知市出發約1小時20分車程

美麗的花桃盛開時，將高知縣打造成桃花仙境。（圖片提供/高知縣）

一萬五千朵杜鵑花盛開「内原野公園」

內原野的杜鵑花季為安藝市春天代表風景，為江戶土佐藩山內家家臣五藤家在其領地安藝之後花園建造，每年春夏之際盛開梅花、櫻花、杜鵑花、紫藤花、菖蒲，其中以一萬五千株杜鵑花最壯觀，園內「弁天池」和「延壽亭」於花季期間可體驗遊船及抹茶；沿線推薦內原野陶藝・玻璃工房、安藝野良鐘台（武家屋敷）。

地址：高知縣安芸市川北乙内原野交通：高知市出發約1小時

繡球花與水車日本原鄉風情畫「安並水車之里」

位在四萬十市中村的安並水車之里，保存著江戶時代的大型灌溉用水車，彷彿穿越時空來到古代般懷舊風景，繡球花綻放時景色更為迷人。

引地橋花公園花桃盛開時，是絕佳私房賞花景點。（圖片提供/高知縣）

地址：高知縣四万十市安並交通：高知市出發約2小時車程

超壯觀1萬九千株「野市繡球花街道」

高知縣首屈一指的繡球花景點，位在香南市「野市繡球花街道」全長約1.2公里，盛開1萬九千株的絕景是在地人私藏的繡球花景點。

地址：高知縣香南市野市町父養寺交通：高知市出發約40分車程

(本文由 旅遊經 提供)

內原野賞杜鵑花，還可享用抹茶與遊船體驗。（圖片提供/高知縣）

(中時新聞網)