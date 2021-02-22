農曆年假剛過，趕在立法院開議之前，蔡總統突然宣布國安團隊大改組。總統府表示，這是蔡總統在後疫情時代打造外交、兩岸、國防的「三個鐵三角」。但此舉是否真能對兩岸關係有破冰的作用，深受各界關注。對此，港媒指出，本次蔡英文讓前國安會諮詢委員邱太三接陸委會主委，應是表達對大陸的善意，有爭取破冰之意。

港媒中評社指出，蔡英文在去年11月美國總統大選後，逐步鋪陳緩和兩岸緊張的動作，在今年1月20日拜登上台後更是加速進行，如立院修憲案，民進黨黨團總召柯建民主動表示將「不會走極端主張，因為面對世界大變局，兩岸局勢多變，不能有任何挑釁」；而綠黨在公投案中提出將憲法中的「國家統一」改為「國家現階段」，也遭到中選會否決。

港媒解釋，這些動作一來是蔡政府感受到拜登政府上台後，美中關係將逐漸緩和，如今台灣已無川普政權可以依靠，繼續高強度與大陸對抗，恐怕會淪為當年陳水扁政府被美國當成麻煩製造者的慘況。再者，拜登政府上台後，多次提出警訊，憂心兩岸局勢發展，呼籲重啟對話，面對美國為了防止區域衝突的施壓，蔡政府近來一連串的降溫動作極有可能是美國要求所為。

這次陸委會主委人選邱太三也被港媒解釋為「兩岸交流的友好信號」，中評社指出，邱太三相對鴿派，身段相當柔軟，與台商關係不錯，也樂於溝通，蔡英文會做此調整應是表達對大陸的善意，有爭取破冰之意。

(中時新聞網)