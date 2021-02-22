玉山金控今(22)日召開法人說明會，推出數位品牌e.Fingo，發展原生數位商品及經營數位客群，創造更佳的顧客體驗，以會員制度串聯各項服務，目前基金、信貸、換匯、信用卡等交易，均有超過6成的比例是在數位通路完成，顧客完成指定線上交易可累積點數，除兌換商品外，點數亦可於顧客間移轉，建立點數生態圈與美好的數位旅程。

玉山金控2020年自結淨收益562.5億元，成長3.2％，稅後淨利180.2億元，減少10.4％。金控每股稅後盈餘（EPS）1.43元、股東權益報酬率（ROE）10.17％、資產報酬率（ROA）0.66％。子公司玉山銀行全年EPS 1.73元，ROE 9.47％是金控旗下銀行的第2名，玉山證券及玉山創投稅後淨利分別成長82.5％及699.8％。2021年1月金控自結獲利19億元，是歷年單月獲利第3高。

2020年台灣經濟成長率3.11％，是全球表現最好的經濟體之一，玉山掌握企業投資及產業升級契機，營運規模穩健發展，存、放款餘額成長均為市場前3名，其中總放款餘額成長12.3％，中小企業放款淨增量更為民營銀行第1；總存款成長19.4％，外幣存款成長14.2％。同時玉山展現穩健的風險控管能力，資產品質長期維持良好水準，2020年底逾期放款比率(NPL)為0.19％，備抵呆帳覆蓋率656.3％。

玉山均衡發展各項金融服務，全年淨手續費收入198.3億元，成長5.9％，不僅創下連續12年成長紀錄，也使玉山手續費收入排名上升至第2名。財富管理淨手收成長9.3％，締造歷年最高的金額；信用卡業務方面，疫情影響使市場整體簽帳金額衰退6.4％，玉山成長9.8％，簽帳金額4,727億元排名市場第2，增量排名第1；玉山的數位錢包E.SUN Wallet以創新獲得金融研訓院菁業獎肯定，提供完整的卡友服務並延伸合作場景，帶給顧客更便利的行動支付體驗。

展望2021年，面對內外部環境變化，玉山將聚焦「跨境、數位、風險管理」三大策略及「ESG永續發展」，並啟動29年來最大規模的組織改造，成立「個人金融事業總處」及「法人金融事業總處」，向國際一流標竿銀行學習，整合現有各產品線與通路，以客群分層分群經營為核心，優化服務流程，打造顧客導向的服務模式，為顧客創造更多價值。

玉山也將加速運用科技與數位的力量，降低營運成本並強化風險管理，強化數位平台經營，透過資料及數據深入瞭解顧客需求，驅動更好的金融服務。玉山在2020年完成銀行核心系統轉換，打造金融科技最重要的基礎，未來將持續開發各項金融創新，在顧客體驗、營運流程、資訊系統三大面向全面提升，帶動玉山在第4個10年飛躍成長。

(中時 )