近來投資圈最火紅的方舟投資（ARK Invest），由凱薩琳·伍德（Catherine Wood）所創辦，憑著獨到的選股眼光，方舟系列五檔創新科技相關的主動式ETF在2020年全數有超過100％績效，狂勝美股大盤，所有美股指數唯有NYSE FANG+尖牙股指數可堪比擬，去年也締造逾100％漲幅。

伍德獲封新世代女股神後，吸引全球投資人關注其投資動向，眾所周知，電動車龍頭特斯拉是她極看好的長期最大持股，進一步觀察方舟系列完整持股，尖牙股指數十檔成份股全數在她的持倉名單，台灣投資人若想跟隨女股神腳步，在台股掛牌的統一FANG+ETF（00757）是相當適合入手的標的。

方舟投資將「顛覆性創新”定義為引入具有技術的新產品或服務，可能會改變世界的工作方式。旗艦基金ARK Innovation ETF(ARKK)主要聚焦投資於破壞式創新產業，並以長期投資為主，另四檔較知名的ETF投資主題分別是「新世代網路」、「自動化與機器人」、「金融科技創新」、「基因革命」，都是下一個世代的前瞻領域。

以旗艦基金ARK Innovation ETF(ARKK)來說，近5年的年化報酬率達58％，同樣是以創新趨勢為重的尖牙股指數近5年的年化報酬率為47％，都有相當優異的回報。相較之下，代表美股大盤的標普500指數5年年化報酬率17％、涵蓋各類型科技產業的那斯達克100指數則是28％。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，方舟投資自2017年起，每年會對市場發布年度投資報告，代表伍德對未來長期投資趨勢的關注，1月26日發布的2021年度報告提供了許多關鍵性的觀點，內容有許多待投資人挖掘的寶藏。

舉例來說，深度學習2.0帶動新應用如智慧音箱、自駕車與主動推薦內容之App，同時帶動邊緣運算與AI晶片的需求。此外，深度學習也將從圖像學習走向自然語言學習，具有海量資料庫與運算解決方案的科技巨頭如Amazon、Google與Facebook在自然語言學習時代有著巨大的優勢。

對於機器學習的需求，持續帶動數據中心與伺服器的成長。由於更適合作為AI運算使用，GPU與ARM架構的加速器將全面取代英特爾在電腦、伺服器與數據中心的地位，Nvidia搭配ARM將會是AI時代的新巨星。

此外，影像遊戲需求成長，帶動AR、VR應用；數位錢包、數位支付逐漸取代傳統銀行；電動車隨著電池成本下降，售價進入甜蜜點，全球銷售量可望由2020年的2.2百萬台成長至2025年的40百萬台；機器人於製造業的應用持續擴大。

(工商 )