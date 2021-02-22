「中區社群共創交流基地」由暨南、靜宜、亞洲、嶺東、朝陽、雲科大、臺中教育大學等7所學校、10個計畫團隊組成，是跨域學習、未來思考、創新教學的重要平台。（陳世宗攝）

教育部為推動創新教學、培育未來人才，於靜宜大學設立「議題導向敘事力創新教學發展計畫─中區社群共創交流基地」。（陳世宗攝）

「未來DNA－跨域X創新X教學」聯合成果展，呈現7校10個計畫團隊的跨域合作、場域實踐、議題導向、具利他精神的創新教學課程與成果。（陳世宗攝）

學生透過創新的教學與課程，提升跨域敘事力、探索公共議題及問題解決能力，具備未來社會所需的專業與前瞻視野！（陳世宗攝）

教育部為推動創新教學、培育未來人才，於靜宜大學設立「議題導向敘事力創新教學發展計畫─中區社群共創交流基地」，並透過「未來DNA－跨域X創新X教學」聯合成果展，呈現7校10個計畫團隊的跨域合作、場域實踐、議題導向、具利他精神的創新教學課程與成果。

「議題導向敘事力創新教學發展計畫」總計畫主持人、靜宜台文系教授陳明柔表示，教育部為回應聯合國永續發展目標(SDGs)的消除貧窮等17項核心指標，推動「議題導向跨領域敘事力培育計畫」，在全國設立4座基地、共42個團隊。

「中區社群共創交流基地」於2019年設立，今年由暨南、靜宜、亞洲、嶺東、朝陽、雲科大、臺中教育大學等7所學校、10個計畫團隊組成，是跨域學習、未來思考、創新教學的重要平台。學生也能學習跨域敘事力、探索公共議題及問題解決能力，具備未來社會所需的專業與前瞻視野！

「中區社群共創交流基地」執行長蔡佩均表示，今年成果展主題「未來DNA─跨域X創新X教學」，不僅傳遞永續發展、世代福祉及環境正義，也象徵創新的挑戰、開放的態度，及教學現況問題的解決策略。希望透過跨域學習，開啟無限潛能、邁向多元、優質的教育藍圖！

靜宜「海馬寶寶的未來」團隊，透過「海馬爸爸」帶著寶寶們歷險的故事，將多元及豐富的繪本融入兒童英語課程與教材。期望協助英語授課教師及師培生，瞭解議題融入雙語的教學方法，並提升孩童學習英語的興趣、成效，及生態保育和性別平權等相關知識。

以大肚台地為場域的靜宜大學「PU＋．WOW！」團隊，透過AR與圖像結合的互動遊戲、公車沿線聲景地圖、「青銀共好、大肚能榮」食旅手冊等，回應高齡社會發展趨勢，也善盡大學社會責任！

亞洲大學「DNA─ATGC的農業生命起源」主題，以霧峰區為實踐場域，展現數位智慧科技「創意力」，活化在地農業資源「創新力」及環境永續「創生力」；「國道6號的美麗與哀愁」，透過人文、自然、科技等面向，讓民眾思辨國道6號的人文自然科技議題。嶺東「Fun‧青年‧松齡」以「設計您」為主軸，結合造型藝術、走秀演出、影像設計、故事行銷等，呈現跨域敘事學習整合成果。

朝陽科大以「戀戀阿罩霧」，反思場域故事的價值，展現霧峰人文生態的豐富與感動。雲科大「多元智慧網絡共創教學實踐」，整合校園實習、健全生活環境等議題，及物聯網科技的成果。臺中教育大學「城巿行旅」，以文字與影像記錄南屯老街的人文風華故事；暨南大學以「訴說，復原與再生」，梳理地方文史，挖掘在地記憶與經驗、從中探索觀光經濟、建立觀光品牌！暨南大學「橋1492」，以報導寫作、紀實攝影、實境遊戲等方式，傳遞與台灣社會切身的相關議題。

靜宜師生以「公車沿線聲景地圖」呈現台中獨特的樣貌！社工系一年級宋成芸表示，透過課程，學習構思主題、採訪技巧、聲音採集及電腦繪圖。過程雖然辛苦，也遇到很多突發，但組員溝通合作、分工協調，讓民眾輕鬆掃描QR Code，就能認識台中，很有成就感！

(中時 )