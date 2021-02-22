中國與印度在喜馬拉雅雙方爭議邊界地區對峙數月後，兩軍發表聯合聲明表示，雙方已完成從局部爭議邊界撤軍。

聯合聲明指出，2月20日中印兩軍在莫爾多/楚舒勒會晤點中方一側舉行第10輪軍長級會談。雙方對前期班公湖地區一線兵力實現脫離接觸給予積極評價，認為這是一重要進展，為解決中印邊界西段實控線地區其他問題提供基礎。

● 雙方其他爭議邊界緊張仍待解

「雙方同意遵照兩國領導人重要共識，繼續保持溝通對話，穩控現地局勢，穩步有序達成雙方都可接受的解決方案，共同維護邊境地區和平與安寧。」

英國廣播公司（BBC）報導，去年6月中印在邊界衝突釀雙方共24名官兵喪生，這則聯合聲明也凸顯雙方其他爭議邊界仍處緊繃，期待持續對話。

● 爭議根源與近期衝突回顧

邊界爭議源於雙方長達3440公里的爭議邊界始終難劃定。喜馬拉雅山區雙方沿邊的河川、湖泊與冰帽意味邊界線很容易位移，導致雙方官兵常面對面發生衝突。兩國也都競相在中印實際控制線（LAC）沿邊修建基礎設施。

儘管雙方有過數次的軍事層級會談，但緊張情勢未解。在這回班公湖撤軍前，雙方最近一次小衝突是1月20日發生在印度錫金省（Sikkim）邊界。

2020年雙方間衝突暴力升溫，雙方6月在加萬谷（Galwan Valley）的衝突造成印軍20人喪生，中方則遲至本月19日才公布有4名官兵在衝突中陣亡。據報導雙方使用石塊、狼牙棒等互毆，未使用槍枝，但仍是1975 年以來首次出現人員陣亡的衝突。

去年8月，印度指控中國一週內兩度在邊界製造軍事緊張，中方否認相關指控，稱僵局對峙責任在印方。去年9月，中方指控印軍向他們開火，印度稱是中方對空鳴槍，若屬實則為45年來雙方首度於邊界開火；中印1996年協議禁止相互在邊界使用槍枝與爆裂物。

● 彼此均擁核武 中印都避免熱戰

中印兩國之間僅在1962年打過一仗，印度當時輸得灰頭土臉。有鑑雙方都是核武強權，緊張局勢醞釀與危機升溫恐致災難後果，此外，因中國是印度最大貿易夥伴之一，衝突也會帶來經濟惡果。觀察家認為兩國都擔不起一戰，解決紛爭的唯一方式只有對話。（譯者：陳亦偉/核稿：劉文瑜）1100222

(中央社)