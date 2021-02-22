中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，由於全球COVID-19疫情嚴峻，而我國仍有境外移入確診個案。為降低國內社區傳播風險，及避免造成醫療體系負擔，自去(2020)年實施之秋冬防疫專案(109年12月1日-110年2月28日)將調整並持續執行，請民眾及醫療院所配合。
高鐵部分，陳時中表示，高鐵預定3月1日起開放飲食，沒吃東西時就要把口罩配戴起來，明天會最後確認，至於台鐵是否要跟進，還要再看交通部的意見。
另外，擴大採檢部分，陳時中說，有任何症狀在專業人員判斷下就可以採檢。
(中時新聞網)
中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，由於全球COVID-19疫情嚴峻，而我國仍有境外移入確診個案。為降低國內社區傳播風險，及避免造成醫療體系負擔，自去(2020)年實施之秋冬防疫專案(109年12月1日-110年2月28日)將調整並持續執行，請民眾及醫療院所配合。
高鐵部分，陳時中表示，高鐵預定3月1日起開放飲食，沒吃東西時就要把口罩配戴起來，明天會最後確認，至於台鐵是否要跟進，還要再看交通部的意見。
另外，擴大採檢部分，陳時中說，有任何症狀在專業人員判斷下就可以採檢。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。