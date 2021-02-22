直播》今再+0？指揮中心最新說明

中央流行疫情指揮中心今(22)日表示，由於全球COVID-19疫情嚴峻，而我國仍有境外移入確診個案。為降低國內社區傳播風險，及避免造成醫療體系負擔，自去(2020)年實施之秋冬防疫專案(109年12月1日-110年2月28日)將調整並持續執行，請民眾及醫療院所配合。

指揮中心今日表示，新冠肺炎疫情仍嚴峻，因此秋冬專案將持續進行。（圖／指揮中心提供）

高鐵部分，陳時中表示，高鐵預定3月1日起開放飲食，沒吃東西時就要把口罩配戴起來，明天會最後確認，至於台鐵是否要跟進，還要再看交通部的意見。

另外，擴大採檢部分，陳時中說，有任何症狀在專業人員判斷下就可以採檢。

(中時新聞網)