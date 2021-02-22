嘉義市政府與雲林縣政府支持國產高麗菜，以實際行動協助農友度難關，今22日在嘉市府辦「義起挺農民」記者會。（呂妍庭攝）

近期高麗菜價格疲軟，為協助農民，雲林縣政府積極代銷高麗菜，雲林縣長張麗善主動致電嘉義市長黃敏惠，獲得黃敏惠支持，號召市府和各界響應，短短一、兩天就認購2萬公斤共1000箱雲林在地高麗菜，22日菜車將高麗菜送達市府，張麗善也現身感謝嘉市府的相挺，強調縣府至今已媒合銷售434.4公噸的高麗菜，鼓勵大家多吃菜王，盡量減少農民損失。

張麗善表示，去年底至今年初因寒流不斷，高麗菜價格非常好，促使農民種植面積增加，結果正值產季，卻因疫情讓很多餐會、大型活動停辦，市場需求低，高麗菜價格下滑，已對農友造成很大的產銷壓力。

張麗善說，以往雲林農產她都往新北市賣，但想到運費和路途，恐造成農民負擔，讓她馬上想到鄰近的嘉義市，打給黃敏惠，黃市長一口就答應，還說錢不是問題，「非常感謝勇媽市長」。

張麗善還慶幸，幸好雲林來了很大的推手，在新任農業處長吳芳銘推動行銷下，不到20天時間內，就獲得全聯、全家、義美等企業採購，加上嘉市府幫忙，至今縣府已媒合銷售超過434.4公噸高麗菜，透露得知市府採購量從500箱變1000箱時，讓她一度擔心沒得賣，結果吳芳銘說「還很多」，更要呼籲大家多買多吃。

菜農梁燦鴻說，去年12月高麗菜價好，最高飆到每公斤32元，當時政府為平抑菜價，開放進口高麗菜來台，沒多久就碰到高麗菜量產，整個市場價格被打亂，目前台北果菜市場拍賣價平均7、8元，前幾天還出現3元低價，縣府代賣價格約9元，還過得去，至少不用擔心收成沒處去。

黃敏惠表示，雲嘉南是台灣的穀倉，是以前以農立國的台灣最富饒之地，這都是農民辛勤努力的結果。現在高麗菜價不好，請大家一起力挺農民，認購營養價值高、新鮮又健康的高麗菜，呼籲大家一起「買好買滿」，支持台灣農民的產品，也歡迎張麗善來到嘉義市，感受嘉義人有情有義、最溫暖的熱情。

嘉義市政府與雲林縣政府支持國產高麗菜，以實際行動協助農友度難關，今22日在嘉市府辦「義起挺農民」記者會。（呂妍庭攝）

雲林菜農梁燦鴻指去年年底高麗菜價高，結果一開放高麗菜進口，價格就被打亂。（呂妍庭攝）

嘉義市政府等單位向雲林縣採購2萬公斤1000箱高麗菜，今菜車將高麗菜送抵市府門口。（呂妍庭攝）

嘉義市政府等單位向雲林縣採購2萬公斤1000箱高麗菜，今菜車將高麗菜送抵市府門口。（呂妍庭攝）

(中時 )