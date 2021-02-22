苗栗縣長徐耀昌開學日加強防疫及護童

新南國小準備體溫自動量測器，快速檢測學生體溫。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌率領警察局長、教育處長等人到新南國小歡迎小朋友開學。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌一一發送自我保護宣導品給小朋友們參考。（謝明俊攝）

小朋友們示範洗手舞。（謝明俊攝）

22日是國中小學開學日，一早，苗栗縣長徐耀昌率領警察局長、教育處長，前往竹南鎮新南國小迎接上課的小朋友，除了警方全力作好護童專案，讓家長安心外，也提醒小朋友們要加強防疫警覺，小朋友們還當場示範洗手舞，作好洗手工作，遠離疫情。

22日一早7點，苗栗縣長徐耀昌就出現在新南國小校門，苗栗警察局長周煥興也率領婦幼隊長郭守明、竹南警分局長林永勝等人，偕同教育處長邱廷岳，一起為開學日的護童專案及防疫做好做滿。全體學童除了戴好口罩外，進入校園還要依序量測體溫及以酒精清潔手部。

為了讓小朋友們有個驚喜的開學日，苗栗縣吉祥物「貓裡喵」人偶及警察大頭娃娃也到場歡迎小朋友們開心上學，徐耀昌等人在學校一樓川堂前向上學的小朋友們一一道早安，並分發兒童人身安全及交通安全的宣導品，叮嚀小朋友們好好保護自己。

徐耀昌透過網路臉書直播，提醒縣內所有學童們要注意「路口安全」及「騎乘自行車安全」，過馬路必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越。自行車騎乘時應與前方車輛保持適當安全跟車距離，保持騎車的防禦駕駛觀念。

新南國小校方並安排小朋友示範洗手舞，包括「內、外、夾、弓、大、立、腕」等洗手七步驟，並提醒同學們如果有生病不上學，有感冒症狀需立即戴口罩，儘速就醫，且應避免出入人潮擁擠、空氣不流通公共場所。

苗栗縣警局並動員所屬5個分局同步針對轄內各國小，進行護童安全宣導，希望同學們隨時都有警覺性，來保護自己。

(中時 )