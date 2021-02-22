【現場直播】百萬YouTuber遭惡煞砍2刀 草爺出面說明｜2021.02.22

近百萬訂閱數的YouTuber「含羞草日記」團隊中的副團長「超艾夾」今（22）日傳出在高雄市苓雅區遭民眾襲擊，被一群喝醉酒的惡煞包圍，背部中兩刀，目前已趕赴醫院接受治療。含羞草日記團隊發文譴責暴力，轄區警方接獲報案後，已著手偵辦。

「含羞草日記」團隊今（22）在臉書專頁PO文指出，上午9時許時，該團隊副團長「超艾夾」於高雄苓雅區遇襲，突然有一群喝醉酒的醉漢惡煞包圍，「光天化日之下大馬路上，竟然發生這樣的事，超艾夾背部身中兩刀，已送醫治療」。

高巿警苓雅分局成功所受理報案，據了解，案發地點在中華四路某舞廳外面，22日早上9時許，超艾夾在舞廳消費後移車離開前，疑與不知明人士發生衝突，背部2處挨刀，由朋友陪同就醫，警方已掌握涉案車輛，查緝當中。

不過，相當巧合的是，「含羞草日記」團長草爺明天（23日）在北市有一場代言記者會，含羞草家族也會一同出席，「超艾夾」是否會現身、遇襲等相關議題，勢必引發關注。

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(中時新聞網)