基隆城際快捷公車1579路線，23日起進駐台北市府轉運站，並增闢1579B直達路線，市長林右昌感謝中央地方及基北兩市合作，讓市民通勤或是大台北的民眾到基隆觀光旅遊都更加便利。

林右昌22日前往台北市府轉運站進行揭牌儀式，他致詞表示，1579是基隆、台北間的第三條城際快捷公車，去年的旅次人數將近90萬人，平均一個月大概是7.3萬人的旅次，這條路線不只服務基隆市民，更服務大台北首都圈的民眾到基隆就學、就業、觀光及旅遊。

林右昌說，基隆是國際郵輪母港，城市環境也大幅轉變，包括海邊及周邊的觀光景點，如八斗子的潮境公園等，都是現在全國十大熱門景點之一，未來1579進到北市府轉運站，可以銜接周邊的捷運系統，不只是嘉惠基隆市的市民，更嘉惠大台北首都圈的民眾，可以更方便轉乘到基隆。

立委蔡適應指出，1579進到北市府轉運轉，可以完成民眾轉乘需求，原先因轉運站位置不夠，在協調過程中困難重重，經基隆市議員張顥瀚、北市議員許淑華一同協助下，才讓此路線得以順利停靠轉運站，他說，以後假日民眾不用再自己開車，搭乘1579就能到基隆旅遊、觀光。

首都客運表示，行駛八斗子、圓山間的1579（經祥豐街）、1579A（經中正路）路線，明天起基隆往台北方向增設「松山高中（基隆路）」下客站，台北往基隆方向增設「市府轉運站」上客站，基隆八斗子增設「義胞新村」雙向站。

此外，更增闢1579B「基隆八斗子-市府轉運站」（經祥豐街）直達路線，可加強與捷運松山線及板南線轉乘班次銜接。交通處表示，上午尖峰時段由基隆端往市府轉運站發車間距縮短為3-6分，下午尖峰時段由市府轉運站發車間距縮短為6-8分。

(中時 )