日本政府22日表示，在新冠疫苗施打最初幾個月中，因輝瑞疫苗獲取量有限，故原訂老年人接種時程恐怕將延遲外，並且還得分批進行。

日本政府指出，唯一被日本批准的輝瑞(Pfizer)藥廠，正在歐洲加緊腳步增產中，但恐怕要到5月份才可能拿到這批疫苗。

因日本政府當初計畫從4月開始，就要為老年人接種疫苗，但現在公開承認，因為輝瑞疫苗所獲非常有限，故原定計畫將受到影響。

據悉，日本政府已與西方大藥廠協議，共將接收超過5億劑疫苗。但日本政府目前只批准輝瑞一家藥廠的疫苗產品，尚未獲批的其它國際藥廠對自己疫苗產量也舉棋不定，不知道自己的疫苗何時可被日本批准。

正當日本與其它國家，還在大傷腦筋如何能搶到足夠疫苗時，以色列最近一項研究報告，指出只要打一劑輝瑞疫苗，就能抵抗新冠病毒，而不是要打兩劑。

不過日本政府22日指出，會批准輝瑞疫苗是基於施打兩劑為當初審核標準。對於以色列輝瑞疫苗只需一劑就有效說，日本政府則表示需謹慎研究後快快做出結論。

路透社指出，自從河野太郎(Taro Kono)元月銜命負責全日本疫苗接種以來，河野一直拒絕提供任何疫苗相關更為詳細資訊。不過，日本政府還是承諾要在6月底前，要為全部日本1.26億人口提供足夠疫苗數量。

目前，日本2021年可望收到1.44億劑輝瑞疫苗，第二批約45萬劑也已於21日到貨。

日本政府正為大約470萬位醫護人員接種疫苗，上周首批開打對象為醫生與護理師。

(時報資訊)