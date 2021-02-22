日本TBS電視台報導，因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情在10都府實施的緊急事態宣言，日本政府正研擬是否對首都圈以外的6府縣提早解除，預計本週內做出決定。

日本為因應疫情延燒，目前對10都府縣發布緊急事態宣言，包括首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣），與大阪府、京都府、兵庫縣，以及愛知縣、岐阜縣、福岡縣，實施期間至3月7日止。

報導指出，首相菅義偉擬在24日與相關閣員討論後，26日召開諮詢委員會與對策本部會議，判斷部分地區能否提早解除緊急事態。

多名政府相關人士透露，目前正在討論首都圈以外的6府縣，在3月7日前提早解除；至於首都圈地區，暫時仍維持實施至原訂期限。

另外，未被納入中央級緊急事態宣言的沖繩縣與茨城縣，先前自行實施縣級緊急事態宣言。

琉球新報報導，沖繩縣擬照原定計畫實施至2月28日止；產經新聞報導，茨城縣原擬實施至28日，但因疫情與病床數達到解除標準，決定將提早在明天解除。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1100222

(中央社)