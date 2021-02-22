台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，癌症自1982年開始即高居國人死因首位，令人聞癌色變。國民健康署最新資料顯示，癌症時鐘持續快轉，台灣2018年平均每4分31秒就有一人罹患癌症，較前一年度快轉11秒，癌症新診斷人數達11萬6,131人，平均每天有318人被確診罹癌。

●國際抗癌聯盟首度發布身體癌症警訊圖 留意14個症狀

國際抗癌聯盟（UICC，Union for International Cancer Control）在2021年的世界癌症日，首度發布身體癌症警訊圖，希望民眾透過早期癥兆及症狀的出現，對健康亮紅燈提高警覺。賴基銘指出，早期發現癌症是能夠挽救生命最有力的方法之一，雖然癌症有許多不同型態，症狀隨之不同，但仍有一些主要癥兆和症狀，當身體出現這些警訊並持續或加重，務必就醫確認是否為癌症症狀。

國際抗癌聯盟整理出14個可能是癌症相關反應的警訊為：

1.異常腫塊或腫脹，通常無痛且可能變大

2.持續咳嗽，呼吸困難或吞嚥困難

3.排便習慣的改變，例如便秘，腹瀉和/或大便帶有血絲

4.經常尿急、頻尿或因疼痛而無法起步行走

5.無預警地出血，包括來自陰道、排便、排尿或咳嗽

6.在短期內發現不明原因的體重減輕

7.疲勞、極度疲憊和嚴重無力感

8.新痣或痣的大小、形狀或顏色改變，甚至變硬、出血或有分泌物

9.無法解釋或持續性的疼痛，或突如其來的陣痛

10.乳房的大小、形狀或感覺有異常變化，併隨皮膚病變或疼痛

11.長時間食慾不振

12.無法癒合的斑點、瘡、傷口或口腔潰瘍

13.持續疼痛的胃灼熱或消化不良

14.嚴重的夜間盜汗

癌症惡魔藏在生活細節中，5大防癌好習慣降低罹癌風險，常吃蔬果就是其一。(示意圖/Shutterstock)

●癌症惡魔藏在生活細節中 5大防癌好習慣降低罹癌風險

國民健康署不斷宣導癌症的發生可能是數十年長期不良生活習慣造成，世界衛生組織（WHO）指出3～5成癌症發生是可避免的，台灣癌症基金會長期推廣「全民練5功．防癌就輕鬆」的防癌好習慣運動。

「癌症惡魔藏在細節中，不論飲食、生活環境，都隱藏有癌症風險，」賴基銘說，「練5功」、也就是力行5大防癌好習慣，能降低60～70％的罹癌風險，擊退癌症惡魔。

●5大防癌好習慣為：

1.蔬果彩虹579：

台灣癌症基金會營養師許嘉芸強調，蔬果中含有的防癌抗癌物質「植化素」，存在於五顏六色的蔬果中，民眾應遵守「蔬果彩虹579」的飲食原則，多色且足量的攝取蔬果，足量即是每日兒童5份、女性7份、男性9份。（推薦閱讀：抗癌、防癌 從「煮對」開始！）

2.規律運動：

每天至少30分鐘、每周從事150分鐘以上的運動，有助於預防包括大腸癌、乳癌、子宮內膜癌、胰臟癌、腎臟癌的發生。

3.體重控制：

研究顯示，體重若超過個人理想體重的40％，男性罹癌風險將增加33％、女性則增加55％。維持體重必須控制身體質量指數（BMI）18.5～24間，或是以男性腰圍不超過90公分、女性不超過80公分為基準。

4.遠離菸檳：

國民健康署指出，嚼檳榔可能引發口腔、咽、喉與食道的癌症；研究也發現大約有30％癌症的死亡和抽菸有關，不只吸菸者本身有健康風險，二手菸也一樣危害健康。近年來流行電子菸，很多人認為電子菸不會產生焦油也就不會致癌，但電子菸成分中的甲醛已被國際癌症研究中心（IARC）列為一級致癌物質，恐有致癌風險，即使選擇不含尼古丁成分的菸油，仍會影響肺部的健康，而且有心理成癮的風險。

台灣癌症基金會整理政府提供的免費癌症篩檢資訊。(圖片來源 / 台灣癌症基金會、康健雜誌提供）

5.定期篩檢：

對自己身體進行健康盤點是早期發現癌症、降低死亡率的有效工具。目前政府提供國人常見大腸癌、口腔癌、乳癌、子宮頸癌等4大癌症免費篩檢，符合篩檢條件的民眾可就近至健康中心、衛生所、診所、醫院進行檢查。

(中時新聞網)