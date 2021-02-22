台電變電所搖身變街頭藝術！2020台灣設計展中的「最美變電箱」令人印象深刻，新竹市政府近日將其延伸至街頭，在光復路與慈雲路交叉口的台電新竹一次變電所圍牆，裝上心電圖狀的動態「光雕」，以彎曲鋼條搭配LED線燈，讓變電所變有趣。

市長林智堅表示，光復路及慈雲路為新竹市重要交通要道，由於車流快速加上重要的變電設備，原本基地與整體都市環境關係相對冰冷與疏離，且老舊圍牆及人行道區域照明不足，交流道兩側步行動線無法連續。

市府因此其大改造，把巨大的變電所空間化身城市低調的守護者，也成為城市通廊的背景，創造新的都市空間行走及視覺體驗，產生步行與車行兩種不同尺度與速度下的都市景觀。

市府指出，此心電圖光雕總計投入500萬元，並由建築師林彥穎操刀，以彎曲鋼條及LED燈條打造心電圖，呈現「線實動態美感電域」，希望能改善原有行走經驗，並結合步行城市整體規畫。

林彥穎表示，猶如心電圖般的美感跳動電域，概念來自城市中自由的電波，變電廠如同城市中發光的心臟體，邊緣發光的動脈彈跳著，也象徵都市的活力來源。

市府指出，台電圍牆總長約350公尺，目前已完成光復路側約170公尺的線條架設，預計3月中旬完成全線。

而台電新竹一次變電所是提供科學園區發展的重要能量，台電於2020台灣設計展展出「美感電域」科普特展，純白明亮的發光建築體，在夜晚的孔廟廣場上特別搶眼。如今心電圖光雕將「美感電域」設計延伸，經由具有溝通性的美感語彙，將設計導入城市建設。

(中時 )