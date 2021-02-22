疫情過後受惠股出運了，台股收盤指數創歷史次高！各國加速施打疫苗，全球解封恢復正常生活有望，疫苗股-國光生(4142)及高端疫苗(6547)連日飆漲，今天聯袂漲停作收，生醫類股也因合一(4743)、中天(4128)、浩鼎(4174)漲停帶動全面走高，悶了許久的觀光類股今天也出運了，華園(2702)、鳳凰(5706)、雄獅(2731)及山富(2743)股價漲停作收，美食-KY(2723)及晶華(2707)等同步收高，觀光類股紅光滿面，陽明(2609)上週公布獲利自結數亮眼，股價跳空漲停，連帶長榮(2603)及萬海(2615)等也同樂大漲。

儘管台積電(2330)股價漲多收黑，但環球晶(6488)、創意(3443)及漢磊(3707)攻高漲停，連同股王及具漲價題材的被動元件等，台股指數擺脫上週創高後拉回壓力，今天指數開高收高，盤中指數16579.17點更創下歷史新高，終場加權股價指數約16410.16點，上漲68.78點，成交量3521.44億元，OTC指數為199.02點，上漲5.54點，成交量891.17億元。

今日上市各類股以觀光類股表現最佳，上漲5.39%，其次是航運類股及生醫類股，分別上漲4.49%及3.29%，表現較差者為網通類股、半導體類股、金融類股及其他類股，其中網通類股及半導體類股均下跌0.25%，金融類股及其他類股則均是小漲0.08%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股，上漲5.48%，表現最差為網通類股，上漲0.68%。

就技術面來看，航運、觀光及生醫同步轉強，化解上週五台股因電子股漲多拉回疑慮，今天台股指數開高收高，終場上漲68.78點，以16410.16點作收，收盤指數創下歷史次高；台股在農曆年長假過後連兩日大漲突破前波高點，創下歷史新高，雖然上週五逢獲利了結賣壓拉回，但今天指數又順利攻高，顯示市場多頭氣勢仍旺，目前台股指數位於各期均線上方，短期均線已翻揚，且中長期均線持續多頭排列趨勢，月線已上移至15782點，下檔支撐強勁，加上KD指標於低檔黃金交叉向上，技術面多方攻擊態勢可望延續，預期本週盤勢將沿著5日均線上漲，挑戰上週四高點16517點。

復華數位經濟基金經理人朱翡勵表示，由於科技產業趨勢維持正向，除了晶片等供需吃緊的族群續強之外，位階低的電子股補漲，加上油價及債券殖利率上行走勢，推升資金往原物料族群，使台股呈現類股齊揚態勢，預期在基本面及資金面支撐下，大盤仍有機會持續震盪走高，仍可留意晶圓代工、新能源、自動化、IoT概念，以及電子、傳產相關漲價循環類股，後續影響盤面變動得觀察重點包括美債殖利率揚升幅度速度及對股市評價影響、外資對台股態度變化、電子及傳產循環性產業股價強勢之延續性及產品報價變化。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，目前總經仍偏正向，主要經濟體除歐洲略顯疲弱外，普遍PMI仍於50以上，且GDP呈現增長，2021年企業獲利明顯上修，以S&P500為例，75年來，走勢與企業獲利呈現高度正相關，企業獲利為股市上漲的重要依據。在資金面方面，FED資產負債表將擴張到年底，52週以來資金大幅流入股市，預期在寬鬆政策延續下，股市買氣可望維繫。在疫情進展上，美歐疫情雖然持續攀高，但以疫情控管指數來看，並未如2020年3~4月嚴峻，主要國家開始做疫苗施打，目前生產供不應求，但未來施打比率可望提升，對股市衝擊將逐漸淡化。

吳繼先指出，外資2020年淨賣超台股約5495億，去年12月中旬以來開始積極回補，今年首週買超更達634億，創2年來單週最大買超，只要新台幣匯率不貶，股市動能不墜。就盤勢來看，台積電、聯發科、聯電等權值股業績展望極強，搭配資金行情，加權指數暫時看不到天花板，但權值股太強，也將壓抑中小型股走勢，待權值股休息，釋放資金，中小型股將較有表現空間，但需留意本土疫情擴散，單日震盪將加劇。類股操作上，2021年科技股仍將有較佳表現，可鎖定高階晶圓與嚴重缺貨的成熟製程週邊漲價題材個股、半導體設備個股，以及5G手機、面板、車用、資料中心相關。

(時報資訊)