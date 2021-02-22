歷經受傷仍成功拿下澳網冠軍的喬柯維奇(Novak Djokovic)，他在新冠肺炎疫情中擁有一個巨大優勢，因為他家裡有網球場。喬柯維奇開打前曾表示，他在疫情爆發以後搬至有網球場的宅邸，每天都可以練球，「我忍住不要貼出練球影片，我不想刺激其他選手。」他生涯累積獎金1.46億美元史上第一，也是決賽對手麥維德夫(Daniil Medvedev)的10倍之多，找個有球場的房子太容易了。

喬柯維奇在澳網開賽前的隔離期間曾提出6項訴求，其中「盡可能安排選手住在有球場的私人住宅」被視為非常無理的要求，墨爾本哪來這麼多閒置的豪華住所？事實上在美國防疫封城期間，也有NBA職籃球員家裡沒有籃球場而無法練球，相較之下有規劃自宅健身房、球場的選手都因此獲得優勢。

身為前ATP球員工會主席，喬柯維奇在防疫期間的表現是相當差勁的，他舉辦表演賽卻不好好規劃防疫措施，出現群聚感染危機，甚至自己與妻子都染病，挨轟自大、愚蠢。去年9月的美網，喬帥又公然批評防疫太嚴格，然後在比賽中鬧脾氣誤擊線審而失格，浪費了絕佳奪冠機會。

緊接著法網開打，喬柯維奇奮力要挽回顏面，但這次他沒這麼好運，紅土之神納達爾(Rafael Nadal)在決賽等著收拾他。最後納達爾輕鬆摘下生涯第20座大滿貫，喬帥停在17冠。經過這麼多烏煙瘴氣的事，可以看出今年澳網這一冠對於喬柯維奇格外重要，他去年摘冠時說：「到了生涯這個階段，大滿貫冠軍是唯一讓我競爭下去的動力。」他的教練也表示：「喬柯維奇真的太需要這場勝利了。」

(中時新聞網)