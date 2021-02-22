泰安鄉象鼻村永安北支線道路列入今年修護範圍。（謝明俊攝）

泰安鄉錦水村圓墩環山道路列入今年修護項目。（謝明俊攝）

苗栗縣南庄、泰安等2處原鄉山區有許多各部落間的來往通道，都是各部落住民最重要的生命線，由於這些道路不列入縣道、鄉道養護，因此，苗栗縣長徐耀昌為了照顧原民部落，特別指示原民中心向原委會爭取修繕經費共5千多萬元，來修護原民部落特色道路，維護原民部落重要生命線的暢通。

苗栗縣內原住民包括了賽夏族、泰雅族等，多半住在南庄及泰安等2鄉山區原民部落，原民進出採購民生物資，或是將山區種植的水果、竹筍等農產運出販售，都依賴部落間聯絡道維持，這些聯絡道可說是原民部落的生命線。

由於許多原民部落間的聯絡道路，並未列入縣道或是鄉道養護，必須另行籌措經費來維護修繕，行政院原民會特別編列「原住民部落特色道路改善計畫」專案預算，專供各地原民部落養護部落聯絡道、產業道路或是農路。

苗栗縣政府原民中心主任蔣意雄指出，今年原民中心自行或是代鄉公所提出的原民部落特色道路改善工程，獲得原民會核定補助的案件計有一、「泰安鄉清安村大坪部落聯絡改善工程」。二、「東河村南天道路改善工程」。三、「百壽村馬陵社道路及新莊道路改善工程」。四、「中興村出火道路改善工程」。五、「中興村中興3鄰道路改善工程」。六「象鼻村永安北支線道路改善工程」。七「錦水村圓墩群山道路改善工程」，總經費約5,646萬元，預計今年將陸續發包及施工。

(中時 )